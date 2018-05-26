Сильный ветер в Улан-Удэ вызвал три аварии на Левом берегу

Население левобережья оставалось без электричества целыми улицами и дачными товариществами



В связи с неблагоприятными метеоусловиями (усиление ветра) произошли аварийные отключения электроэнергии. Под отключение электроэнергии попадали потребители посёлков Заречный, Солдатский, Исток, Поселье и Левого берега.



С 12:50 до 14:10 отключился фидер 8 подстанции «БВС». Под отключение попали улицы Урожайная, Блюхера, Селенгинская, 5км, Судостроительная. Через 1 час и 20 минут электричество включили.



В это время в 13:30 на подстанции «БВС» аварийно отключился фидер 9. Света не было на улицах Дорожная, Иволгинская, Баргузинская, Кабанская, СНТ «20 лет Победы», «Весна», «Сибиряк», «Дружба».



Причиной стал обрыв провода на опоре № 11. После его восстановления до 15:45 электричество вернулось в дома. Время отключения составило 2 часа 15 минут.



В 14:30 отключился фидер 22 подстанции «АРЗ», оставив без света потребителей частного сектора посёлков Солдатский, Исток, Поселье. Свет удалось вернуть потребителям в 16:10. Время отключения составило 1 час 50 минут, сообщают оперативные службы города.

