Житель Иркутской области изнасиловал жену

Женщина с множественными повреждениями госпитализирована в больницу



Следователями Иркутской области возбуждено уголовное дело насильственные действия сексуального характера, соединенные с причинением тяжкого вреда здоровью в отношении 41-летнего жителя посёлка Улькан Казачинско-Ленского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



- По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей супруги. 37-летняя женщина с множественными повреждениями была госпитализирована, - уточняют сыщики.



Как выяснили следователи, подозреваемый до этого угрожал супруге расправой, за что привлекался к уголовной ответственности. Однако уголовное дело было прекращено, поскольку супруги помирились и продолжили вместе жить.



- В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - заключают в областном Следкоме.

