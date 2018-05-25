Женщина с множественными повреждениями госпитализирована в больницу
Следователями Иркутской области возбуждено уголовное дело насильственные действия сексуального характера, соединенные с причинением тяжкого вреда здоровью в отношении 41-летнего жителя посёлка Улькан Казачинско-Ленского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
- По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей супруги. 37-летняя женщина с множественными повреждениями была госпитализирована, - уточняют сыщики.
Как выяснили следователи, подозреваемый до этого угрожал супруге расправой, за что привлекался к уголовной ответственности. Однако уголовное дело было прекращено, поскольку супруги помирились и продолжили вместе жить.
- В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - заключают в областном Следкоме.
Житель Иркутской области изнасиловал жену
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