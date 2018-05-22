Мужчина решил отомстить за версию о смерти родственника
Полиция Иркутска по горячим следам задержала предполагаемого поджигателя автомобиля «Дэу – Нексия», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
- Ранее в дежурную часть полиции обратился житель села Грановщина Иркутского района с заявлением о том, что во дворе его дома при невыясненных обстоятельствах сгорела иномарка, - уточняют в ведомстве.
Первоначальной версией возгорания, отбросив возможность технической неисправности, рассматривался криминальный поджог. Вскоре это предположение подтвердилось благодаря записи с камеры видеонаблюдения.
- На видеозаписи отчётливо видно, как неустановленный злоумышленник совершает противоправные действия. В ходе изучения всех возможных контактов и связей потерпевшего полицейские обратили особое внимание на возможные конфликтные ситуации, имевшие место быть в последнее время. В результате под подозрением оказался житель посёлка Мишелёвка, - рассказывают в полиции.
Вероятно, злоумышленник поджог автомобиль из мести. Как выяснилось, подозреваемый обращался к потерпевшему за получением услуг в сфере эзотерики. Он пытался найти родственника, который в прошлом году пропал без вести. Заплатив за услугу 5 тысяч рублей, он услышал от экстрасенса, что разыскиваемого уже нет в живых. Но по версии других ясновидящих, пропавший жив и здоров.
- Приехали к нему, он нагадал, что он умер. Потом мы ходили к другим гадалкам – они сказали, что такого не может быть. Я решил его наказать за то, что он людей обманывает, не то гадает. Облил бензином машину и поджог, - рассказывает задержанный на допросе.
За умышленное уничтожение имущества, совершённое путём поджога возбуждено уголовное дело. Мстителю грозит до пяти лет колонии.
Между тем, полицейские на днях раскрыли аналогичное преступление, задержав подозреваемого, который поджог автомобиль и частный дом, нанеся ущерб на 600 тысяч рублей.
Недовольный иркутянин поджёг машину экстрасенса
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