В Бурятии на тушении пожара погибли сотрудники лесной охраны





Вылетел глава Бурятии



В связи с чрезвычайной ситуацией в Курумканский район вылетел глава Бурятии Алексей Цыденов. Вместе с ним к месту лесного пожара отправились зампред правительства по вопросам безопасности Пётр Мордовской, начальник Главного управления МЧС России по Бурятии Александр Марков, руководители Следственного управления Следственного комитета РФ по Бурятии Андрей Кондин и республиканского агентства лесного хозяйства Александр Мартынов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.



Глава Бурятии поручил оказать всю необходимую поддержку и помощь семьям погибших лесников. Алексей Цыденов сегодня планирует встретиться с родными погибших сотрудников лесной охраны.











фото - пресс-служба правительства РБ







Не могут потушить



Лесной пожар в Курумканском районе не могут потушить из-за штормового порывистого ветра, до 30 метров в секунду.



Сейчас на месте работает более 200 человек – сотрудники лесной охраны, пожарные-парашютисты и даже лесопользователи, которые имеют достаточный опыт и знания. Привлечённые лесопользователи не допускаются на сложные участки.



Всего задействовано более 30 единиц лесопожарной техники. На 8 часов утра площадь, пройденная огнём, составляет более 1,8 тысячи га, из них 1,2 тысячи пройдено сильным верховым пожаром.



Лесники продолжают работать, но вынуждены отходить от кромки пожара, из-за возможной угрозы здоровью и жизни.



На данный момент угрозы улусу Алла нет, пожар распространяется в противоположную сторону от населённого пункта.



На остальной территории Бурятии на 8 часов утра проводятся работы по тушению 2 локализованных очагов возгораний в Тарбагатайском районе. В зоне контроля под наблюдением находятся две термоточки в Баунтовском районе.





В субботу, 19 мая, во время тушения лесного пожара в Курумканском районе Бурятии погибли двое сотрудников лесной охраны. Они трудились в Верхне-Баргузинском лесхозе, сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства Бурятии.Погибли 56-летний Валерий Жанцанов и 41-летний Аюр Цыренжапов (у него остались трое малолетних детей).Причина гибели людей устанавливается, работает следственная группа.- Семьям погибших будет оказана материальная помощь. Организацию похорон возьмёт на себя автономное учреждение «Верхне-Баргузинский лесхоз», - уточнили в агентстве лесного хозяйства.