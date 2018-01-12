Забайкалец снял с тепловоза детали из цветного металла

Мужчину осудили за кражу



В Каларском районе Забайкальского края мировой суд рассмотрел уголовное дело безработного жителя посёлка Новая Чара. Он признан виновным в краже.



Установлено, что 15 октября 2016 года он, заметив, что на одном из тупиков стации Новая Чара ВСЖД находится тепловоз «ТЭ10М» и зная, что в нём имеются детали из цветного металла – меди, при помощи принесённых с собой инструментов открутил с высоковольтных камер тепловоза 42 детали из меди (электрические кабеля, пластины, крепежные изделия). Положил в пакеты и скрылся с места преступления, причинив ущерб почти на 12 тысячи рублей.



На стадии предварительного расследования обвиняемый полностью возместил ущерб.



Суд назначил ему судебный штраф 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

