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Забайкалец снял с тепловоза детали из цветного металла
Происшествия, 12.01.2018 11:44
Мужчину осудили за кражу
В Каларском районе Забайкальского края мировой суд рассмотрел уголовное дело безработного жителя посёлка Новая Чара. Он признан виновным в краже.
Установлено, что 15 октября 2016 года он, заметив, что на одном из тупиков стации Новая Чара ВСЖД находится тепловоз «ТЭ10М» и зная, что в нём имеются детали из цветного металла – меди, при помощи принесённых с собой инструментов открутил с высоковольтных камер тепловоза 42 детали из меди (электрические кабеля, пластины, крепежные изделия). Положил в пакеты и скрылся с места преступления, причинив ущерб почти на 12 тысячи рублей.
На стадии предварительного расследования обвиняемый полностью возместил ущерб.
Суд назначил ему судебный штраф 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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