Экс-председатель парламента Бурятии обвиняется в хищении 36 млн

Цырен-Даши Доржиева заключили под стражу
В Улан-Удэ на два месяца заключили под стражу бывшего председателя Народного Хурала Цырен-Даши Доржиева. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда.
- 30 марта удовлетворено ходатайство следственного отдела управления Федеральной службы безопасности России по Бурятии об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Доржиева Ц-Д.Э. до 29 мая, - сообщили в суде.
Как стало известно, Доржиеву предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
- По мнению органа следствия, Доржиев по предварительному сговору с иными фигурантами уголовного дела, действуя от имени ООО «Витим» и ОО СК «Развитие», путём обмана и злоупотребления доверием должностных лиц ГКУ РБ «Управление капитального строительства правительства Бурятии» и Сосново-Озёрской средней общеобразовательной школы № 1 совершил хищение денежных средств на общую сумму более 36 миллионов рублей, - говорится в сообщении суда.
О задержании бывшего председателя парламента Бурятии стало известно в пятницу, 29 марта.
ООО «Витим», с которым связано дело Цырен-Даши Доржиева, оказалось в центре скандала осенью 2023 года. Эта подрядная организация выиграла торги и должна была построить школу на 450 мест в еравнинском селе Сосново-Озёрское. К работам подрядчик приступил в марте 2022 года, завершить должен был летом 2023-го, но в итоге строительство было сорвано. Контракт с нерадивым подрядчиком расторгли.
Следствие выяснило, что при так и не завершённом строительстве школы был использован непрочный бетон. Это создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью учащихся.
Директора «Витима» сотрудники МВД при поддержке УФСБ задержали в селе Укурик Забайкальского края, а затем доставили в Улан-Удэ. На него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Цырен-Даши Доржиев являлся депутатом шести созывов Народного Хурала, был членом фракции «Единая Россия».
Сперва возглавлял бюджетный комитет Хурала, а в 2015 году был избран председателем парламента. Занимал этот пост в течение пятого созыва депутатов парламента. В 2018 году вновь отобрался в Хурал, но на этот раз пошёл на понижение – был избран заместителем председателя парламента. В седьмой созыв депутатов, выборы которого состоялись в 2023 году, уже не вошёл.
Экс-председатель парламента Бурятии обвиняется в хищении 36 млн
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