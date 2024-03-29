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В Забайкалье экс-главу села будут судить за хищение бюджетных средств

В Забайкалье экс-главу села будут судить за хищение бюджетных средств
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Ему грозит до шести лет лишения свободы

В Забайкальском крае предстанет перед судом бывший глава села Красный Чикой. Он обвиняется в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения.

По версии следствия, глава сельского поселения заключал договоры с предпринимателем на оказание услуг, завышая стоимость.

- В уголовном деле фигурируют четыре подобных договора, в том числе на изготовление снежных горок, скульптур из снега, приобретение деревянных опор, а также на разработку дизайн-проекта, в которых стоимость завышалась на сумму от 10 до 50 тысяч рублей. Ущерб бюджету от действий обвиняемого оценивается следствием на сумму более 83 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью возместил ущерб бюджету. После возбуждения уголовного дела он был уволен с должности главы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. По данной статье грозит до шести лет лишения свободы.

мошенничество

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