В Забайкалье экс-главу села будут судить за хищение бюджетных средств

Ему грозит до шести лет лишения свободы



В Забайкальском крае предстанет перед судом бывший глава села Красный Чикой. Он обвиняется в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения.



По версии следствия, глава сельского поселения заключал договоры с предпринимателем на оказание услуг, завышая стоимость.



- В уголовном деле фигурируют четыре подобных договора, в том числе на изготовление снежных горок, скульптур из снега, приобретение деревянных опор, а также на разработку дизайн-проекта, в которых стоимость завышалась на сумму от 10 до 50 тысяч рублей. Ущерб бюджету от действий обвиняемого оценивается следствием на сумму более 83 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью возместил ущерб бюджету. После возбуждения уголовного дела он был уволен с должности главы.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. По данной статье грозит до шести лет лишения свободы.



