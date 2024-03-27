Количество участников «Диктанта Победы» в этом году вырастет

Международное масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны запланировано на 26 апреля. «Единая Россия» организует «Диктант Победы» (6+) на протяжении последних шести лет
Вопросы предстоящего теста будут касаться 80-летия полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков и прочим значимым для истории нашей страны датам, пишет mkset.ru.
- Площадки будут открыты во всех российских регионах. «Диктант Победы» пройдёт в 50 иностранных государствах. Он будет переведён на пять языков: английский, французский, арабский, китайский, испанский. В прошлом году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек. Мы планируем, что количество площадок и участников в этом году снова вырастет, – поделился планами на будущее координатор партийного проекта «Историческая память», председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн.
Диктант будет проходить в школах, музеях, поездах дальнего следования, аэропортах, самолётах и на вокзалах. Площадки для проведения тестирования организуют в знаковых местах, связанных с Великой Отечественной войной и её Героями.
За содержание теста для российских и иностранных участников отвечают авторитетные учёные-историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Они при участии экспертов формируют подготовительные тесты для тех, кто намерен испытать свои силы в «Диктанте Победы». Данные тесты доступны для прохождения на сайте диктантпобеды.рф. Подготовиться также можно с помощью интеллектуальных игр на знание истории «1418» и «Наша Победа».
Как сообщает сайт партии «Единая Россия», столичный музей Победы на правах центральной площадки акции запустит в новых регионах тематические выставки и открытый лекторий «Диктанта Победы» в восьми федеральных округах, организует мультимедийные выставки и цифровые экскурсии для большего ознакомления россиян с событиями 1941–1945 годов.
«Диктант Победы» проходит под эгидой партийного проекта «Единой России» «Историческая память». В числе партнёров акции в очередной раз можно выделить Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтёры Победы», министерства, ведомства, негосударственные и общественные организации, госкорпорации, а также силовые ведомства: Минобороны, Росгвардию, МВД, МЧС.
- В этом году проведение международной патриотической акции «Диктант Победы» планируется организовать почти на 200 площадках г. Улан-Удэ и Республики Бурятия. В 2023 году их было зарегистрировано более 150. В написании теста традиционно примут участие силовые структуры, ученики школ, студенты образовательных учреждений, заповедники, а также планируется организация отдельной площадки на базе фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» города Улан-Удэ для участников специальной военной операции и их семей. В этом году задания диктанта будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим юбилейным датам. Знание истории своей страны никогда не позволит нам забыть героическое прошлое России, которым гордимся мы и будут гордиться наши дети и внуки, - поделился руководитель исполкома РО партии «Единая Россия» Владимир Ведерников.
Возрастное ограничение: 6+.
Количество участников «Диктанта Победы» в этом году вырастет
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