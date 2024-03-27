В Забайкалье собираются обновить за 5 лет 1558 километров дорог

Утверждена обновлённая пятилетняя дорожная программа региона



Подписано дополнительное соглашение к меморандуму о развитии автомобильных дорог общего пользования в Забайкалье. Документом утверждена актуализированная программа дорожной деятельности края до 2028 года.



За пять лет планируется реализовать мероприятия на 270 объектах: 171 на региональной сети и 99 на сети дорог местного значения. Таким образом будет обновлено 1558 километров дорог. Кроме того, планируется привести в нормативное состояние 4,4 тысячи погонных метра мостовых сооружений.



- На эти цели запланировано направить 79,8 миллиарда рублей – это и федеральный бюджет в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», и программа развития сельских территорий, а также региональные и местные средства», - рассказал заместитель министра строительства Забайкалья Сергей Кривощёков.



В этом году в крае планируют привести к нормативу 43 объекта общей протяжённостью свыше 340 километров. На эти цели предусмотрено 6,9 миллиарда рублей.



- Общая протяжённость автомобильных дорог Забайкальского края – 22 909 километров, из них дороги федерального значения – 1 726,5 километра, регионального и межмуниципального значения – 7 615,9 километра, местного – 13 566,9 километра. Из числа региональных и федеральных дорог 3702 километра входит в опорную сеть. По поручению президента до конца 2027 года не менее 85% опорной сети должно быть приведено к нормативу, - сообщили в пресс-службе министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.



