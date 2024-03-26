В Иркутской области ввели новые требования по содержанию домашних животных

Запрещено их содержание на придомовых территориях многоквартирных домов
Службой ветеринарии Иркутской области, с учётом поступающих в ведомство обращений, заявлений и предложений граждан, разработаны в новой редакции дополнительные требования к содержанию домашних животных на территории региона. Документ утверждён постановлением правительства Иркутской области.
- Новая редакция дополнительных требований по содержанию домашних животных предусматривает запрет на их самовыгул. Владельцы обязаны обеспечить животным надлежащие условия содержания, обеспечивать ветеринарную помощь в случае болезни. Не допускается оставлять животных в бедственном положении, выбрасывать их на улицу, — рассказал руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.
Вводится понятие «свободного выгула» как выгула домашнего животного в сопровождении владельца, без применения поводка и намордника. При этом свободный выгул на территориях населённых пунктов допускается исключительно на специальных площадках для выгула либо в других местах, разрешённых органами местного самоуправления. Домашнее животное при свободном выгуле должно постоянно находиться под контролем владельца. За пределами населённых пунктов допускается свободный выгул при обеспечении безопасности граждан и других животных.
Запрещено содержание домашних животных на придомовых территориях многоквартирных домов. Содержание на территориях организаций и на предприятиях допускается только при наличии специально оборудованных для этой цели мест и при условии обеспечения безопасности граждан. Введён запрет на посещение с домашними животными магазинов, организаций общественного питания, медицинских, культурных и образовательных организаций, если при входе размещена информация о запрете посещения с домашними животными.
Оставление животных на привязи в общественных местах допускается при исключении возможности самопроизвольного освобождения от привязи, возможности их нападения на граждан, животных и обеспечении возможности свободного и безопасного передвижения людей и проезда транспортных средств.
Также для владельцев животных установлена обязанность принимать меры к предотвращению появления нежелательного потомства у питомцев путём их временной изоляции или стерилизации (кастрации), а также требование иметь при себе средства для уборки продуктов жизнедеятельности домашних животных.
Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в настоящее время процедуру согласования проходит проект закона об административной ответственности за нарушение дополнительных требований по содержанию домашних животных.
В Иркутской области ввели новые требования по содержанию домашних животных
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Особый противопожарный режим введут в большинстве лесничеств края
Горсовет переводят на смешанную систему
В Telegram появились фейковые аккаунты заммэра и главы комитета по образования
Власть, 25.03.2024
Народный Хурал соберётся на внеочередную сессию
Власть, 22.03.2024
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков 20 марта на сессии горсовета отчитался о том, что было сделано для повышения качества инфраструктуры улично-дорожной сети и обеспечения безопасности дорожного движения в столице
На сессии Улан-Удэнского городского совета депутатов работу администрации города оценил руководитель управления федерального казначейства по РБ
Их обвиняют в мошенничестве
Вопрос рассмотрели на сессии горсовета
Елену Абрамову подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий
Неизвестные вновь создали фейковый аккаунт Владимира Павлова
Оказываемые услуги хотят перевести на цифровые платформы
На экзамен отвели 40 минут
Власти города подготовят новый план социально-экономического развития
Сегодня в здании администрации города Улан-Удэ на первом этаже торжественно открыли памятную доску. На ней выдержка из указа президента страны Владимира Путина
Для участия в президентских выборах они привлекли более 30 миллиона россиян