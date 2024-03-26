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В Иркутской области ввели новые требования по содержанию домашних животных

В Иркутской области ввели новые требования по содержанию домашних животных
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Запрещено их содержание на придомовых территориях многоквартирных домов

Службой ветеринарии Иркутской области, с учётом поступающих в ведомство обращений, заявлений и предложений граждан, разработаны в новой редакции дополнительные требования к содержанию домашних животных на территории региона. Документ утверждён постановлением правительства Иркутской области.

- Новая редакция дополнительных требований по содержанию домашних животных предусматривает запрет на их самовыгул. Владельцы обязаны обеспечить животным надлежащие условия содержания, обеспечивать ветеринарную помощь в случае болезни. Не допускается оставлять животных в бедственном положении, выбрасывать их на улицу, — рассказал руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.

Вводится понятие «свободного выгула» как выгула домашнего животного в сопровождении владельца, без применения поводка и намордника. При этом свободный выгул на территориях населённых пунктов допускается исключительно на специальных площадках для выгула либо в других местах, разрешённых органами местного самоуправления. Домашнее животное при свободном выгуле должно постоянно находиться под контролем владельца. За пределами населённых пунктов допускается свободный выгул при обеспечении безопасности граждан и других животных.

Запрещено содержание домашних животных на придомовых территориях многоквартирных домов. Содержание на территориях организаций и на предприятиях допускается только при наличии специально оборудованных для этой цели мест и при условии обеспечения безопасности граждан. Введён запрет на посещение с домашними животными магазинов, организаций общественного питания, медицинских, культурных и образовательных организаций, если при входе размещена информация о запрете посещения с домашними животными.

Оставление животных на привязи в общественных местах допускается при исключении возможности самопроизвольного освобождения от привязи, возможности их нападения на граждан, животных и обеспечении возможности свободного и безопасного передвижения людей и проезда транспортных средств.

Также для владельцев животных установлена обязанность принимать меры к предотвращению появления нежелательного потомства у питомцев путём их временной изоляции или стерилизации (кастрации), а также требование иметь при себе средства для уборки продуктов жизнедеятельности домашних животных.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в настоящее время процедуру согласования проходит проект закона об административной ответственности за нарушение дополнительных требований по содержанию домашних животных.

Иркутская область домашние животные

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