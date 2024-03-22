Мэр Улан-Удэ: «По нацпроекту за 5 лет отремонтировано почти 130 км магистралей»

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков 20 марта на сессии горсовета отчитался о том, что было сделано для повышения качества инфраструктуры улично-дорожной сети и обеспечения безопасности дорожного движения в столице
- По программе «Безопасные качественные дороги» за 5 лет отремонтировано почти 130 километров магистралей на общую сумму более 3 млрд рублей. Только в прошлом году мы привели в порядок 22 км дорог. На ремонт было направлено 700 млн рублей. Качество ремонта дорог находится на постоянном контроле сотрудников администрации и депутатов горсовета, - рассказал Игорь Шутенков.
С 2021 года силами комбината по благоустройству стали делать ямочный ремонт дорог, с 2023 года – осуществлять контроль за состоянием дорожных знаков и разметки. Для этого закупили нужную технику и материал.
- Теперь ремонтируем дороги гораздо быстрее и качественнее. Раньше была такая неприятная практика – подрядчик сначала наделает ямок по всему городу, помажет их гудроном и месяц мы по ним ездили – пока он не заделает их. Сейчас мы про такие проблемы забыли, - отметил мэр.
Только в 2023 году дорожные бригады комбината заделали ямы на 560 участках дорог, общей площадью 21,7 тыс. кв метров, и залили больше 8 км швов.
Для повышения безопасности дорожного движения в прошлом году были модернизированы светофоры, установлены искусственные дорожные неровности, ограждения, расширены 32 остановочных кармана.
- Это позволило ликвидировать 9 мест концентрации ДТП. В общей сложности благодаря принятым мерам уровень ДТП на городских дорогах за 5 лет сократился на 19 процентов, - отметил Игорь Шутенков.
Для устранения пробок на дорогах на Элеваторе и на Октябре были разделены транспортные потоки. По проспекту 50-летия Октября введена отдельная полоса для общественного транспорта.
Оптимизировать дорожный трафик в городе позволяет и Интеллектуальная транспортная система. За 3 года к системе подключено 77 светофорных объектов, а также установлено 66 информационных табло на остановках, которые в режиме реального времени информируют горожан о прибытии транспорта.
- В этом году модернизируем и подключим к интеллектуальной системе ещё 6 светофоров. Также приобретаем систему метеомониторинга, которая позволит городским службам оперативно реагировать на дорожную ситуацию, - поделился мэр.
Мэр Улан-Удэ: «По нацпроекту за 5 лет отремонтировано почти 130 км магистралей»
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 22.03.2024
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков 20 марта на сессии горсовета отчитался о том, что было сделано для повышения качества инфраструктуры улично-дорожной сети и обеспечения безопасности дорожного движения в столице
На сессии Улан-Удэнского городского совета депутатов работу администрации города оценил руководитель управления федерального казначейства по РБ
Их обвиняют в мошенничестве
Вопрос рассмотрели на сессии горсовета
Елену Абрамову подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий
Неизвестные вновь создали фейковый аккаунт Владимира Павлова
Оказываемые услуги хотят перевести на цифровые платформы
На экзамен отвели 40 минут
Власти города подготовят новый план социально-экономического развития
Сегодня в здании администрации города Улан-Удэ на первом этаже торжественно открыли памятную доску. На ней выдержка из указа президента страны Владимира Путина
Для участия в президентских выборах они привлекли более 30 миллиона россиян
Это один из важных этапов подготовки к пожароопасному сезону
Власть, 19.03.2024
В республике решат проблемы, связанные с реализацией инвестиционных проектов в муниципалитетах
Власть, 19.03.2024
Дело связано с премиями подчинённых чиновнице работников
Власть, 18.03.2024
На втором месте – представитель КПРФ