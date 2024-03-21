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Мэр Улан-Удэ награждён медалью казначейства России

Мэр Улан-Удэ награждён медалью казначейства России
Власть,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
На сессии Улан-Удэнского городского совета депутатов работу администрации города и мэра Улан-Удэ оценил Олег Цыденов, руководитель управления федерального казначейства по Республике Бурятия

- В прошедшем году у нас было освоение в республике в части межбюджетных трансфертов, соответственно, и в городе Улан-Удэ на уровне 99,91%. Это очень высокий показатель. Такого исполнения бюджета в части межбюджетных трансфертов не было никогда в республике. По этому показателю мы, конечно же, лидируем по стране в целом. И каждый рубль расходуется очень высокоэффективно. Наши казначейские технологии, казначейские кредиты мы совместно с командой Игоря Юрьевича отрабатываем очень оперативно и высокоэффективно. Конечно же, многие из объектов, помимо просто первичного казначейского контроля, проходят через казначейское сопровождение. Это когда каждый рубль напрямую санкционируется через нас путём проверки исполнения строительства объекта, - подчеркнул Олег Цыденов.

За большую и эффективную совместную работу руководитель управления федерального казначейства по Республике Бурятия вручил мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову памятную ведомственную медаль «100 лет контрольно-ревизионным органам Минфина России».

- Для меня большая честь от имени Антона Германовича Силуанова, министра финансов Российской Федерации, по поручению руководителя Федерального казначейства Артюхина Романа Евгеньевича наградить Игоря Юрьевича памятной медалью, - сказал Олег Цыденов, руководитель управления федерального казначейства по Республике Бурятия.

Мэр Улан-Удэ имеет почётное звание «Заслуженный экономист Республики Бурятия», награждён медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия», нагрудным знаком «Отличник финансовой работы Министерства финансов Российской Федерации» и другими наградами. 
администрацияУУ Улан-Удэ

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