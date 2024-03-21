В Улан-Удэ утвердили должность второго вице-мэра

Вопрос рассмотрели на сессии горсовета



На сессии Улан-Удэнского горсовета депутатов утвердили новую структуру администрации города. Согласно поправкам, введена ещё одна должность первого заместителя мэра. Им станет Сергей Гашев, возглавляющий в мэрии комитет городского хозяйства.



Его задачами в новой должности прописаны «дальнейшее развитие инфраструктуры и системы жизнеобеспечения города, координация работы структурных подразделений мэрии для эффективной реализации национальных проектов по благоустройству общественных и дворовых территорий, улучшению и обслуживанию сети автодорог, стабильной работы общественного транспорта».



Ранее у мэра был только один первый заместитель, пост занимает Олег Екимовский. Он будет курировать развитие мастер-плана Улан-Удэ.



Изменения вступят в силу с 1 мая 2024 года.



Также депутаты горсовета приняли новую схему одномандатных избирательных округов. Округов (а, значит, и самих депутатов) по-прежнему остаётся 30. Пересмотр границ потребовался из-за застройки города и устаревания прежней схемы, которая была принята 10 лет назад.



По новой схеме в каждый округ будет входить примерно от девяти до десяти с половиной тысяч жителей.



Также были внесены изменения в перечень наказов избирателей на 2024 год. В этом году запланировано 348 наказов на общую сумму 120 млн рублей. По 4 млн рублей на каждый избирательный округ.



Во второй части сессии горсовета выступил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков с отчётом о результатах своей деятельности и администрации города за 2023 год. В докладе были озвучены основные направления дальнейшего развития города, в том числе мастер-план, который уже начал реализовываться.



Депутаты приняли и оценили отчёт на «отлично» при регламентной оценке «удовлетворительно».



- Депутатский корпус высоко оценил работу мэра города и сотрудников администрации. Столько много работы было сделано, город преображается. Если посмотреть по бюджету, то с 2022 по 2023 годы бюджет города увеличился на 4 млрд рублей. Я думаю, что работы предстоит очень много. Мы вместе с Игорем Юрьевичем (Шутенковым – прим.) и с командой мэрии, продолжим вместе работать, чтобы наш город улучшался, процветал и развивался, - сказал председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев.



