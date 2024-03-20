Глава Бурятии утвердил сводный план тушения лесных пожаров

Это один из важных этапов подготовки к пожароопасному сезону



Глава Бурятии Алексей Цыденов указом от 19 марта утвердил сводный план тушения лесных пожаров на территории республики на 2024 год.



Согласно документу, в тушении лесных пожаров будет задействовано 3111 человек из числа лесной охраны, аварийно-спасательных формирований, лесопользователей, а также 1221 единица техники.



- Сводный план считается основным документом в системе организации охраны лесов и является одним из важных этапов подготовки к пожароопасному сезону. В документе определен порядок привлечения подразделений пожарной охраны и организаций, имеющих возможность доставить технику, снаряжение, оборудование, для ликвидации лесных пожаров, - сообщил первый заместитель руководителя агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.

