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В Бурятии суд обязал власти района ликвидировать большие свалки

В Бурятии суд обязал власти района ликвидировать большие свалки
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Они разрослись до 15 тысяч квадратных метров

В Окинском районе Бурятии разрослись многолетние свалки. Они находятся в трёх населённых пунктов на общей площади свыше 15 000 квадратных метров. Здесь обнаружены пластик, полиэтилен, стекло, резина, пластмасса, чёрный металл, покрышки и пр.

Нарушение выявила прокурорская проверка. Прокуратура подала в суд иск с требованием ликвидировать свалки до 31 декабря 2024 года.

«Проверка показала, что на указанных земельных участках на протяжении нескольких лет осуществляется размещение твёрдых коммунальных отходов. Указанное свидетельствует о том, что территория муниципального образования регулярно не очищается, администрацией района не приняты исчерпывающие меры по охране земель от загрязнения, предотвращения их захламления. Выявленные нарушения затрагивают права и законные интересы неопределённого круга лиц», - сообщили в пресс-службе Тункинского районного суда.

Суд посчитал исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению. На администрацию Окинского района возложили обязанность по ликвидации несанкционированных свалок до конца года.

Решение пока не вступило в законную силу.

свалка мусор

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