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В Бурятии Путин набирает 87% голосов

В Бурятии Путин набирает 87% голосов
Власть,  Фото:пресс-служба Кремля
На втором месте – кандидат от КПРФ

Стали известны предварительные итоги голосования на выборах президента России в Бурятии. По данным ЦИК, Владимир Путин лидирует с 87,96% голосов.

На втором месте – кандидат от КПРФ Николай Харитонов, у него, по предварительным данным, 4,23%. Владислав Даванков («Новые люди») получил 3,71% голосов избирателей Бурятии, а Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 2,38%.

В целом по стране после обработки 90 % протоколов Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,21% голосов.

В Бурятии итоговая явка составила 73,32% от числа всех избирателей. Это чуть меньше, чем было пять лет назад, на прошлых выборах президента, когда в республике поставили рекорд – явку в 75%.

Как прокомментировал выборы председатель избиркома Бурятии Александр Акчурин, трёхдневные выборы оказались максимально удобными для каждого избирателя.

Всего в Бурятии было 823 избирательных участка, в список включено 673 771 избиратель.

Всего проголосовали 478 322 человека. При этом часть избирателей – 6202 человека – проголосовали досрочно.

- По окончании голосования оперативные данные - это общая явка по республике составила 73,32 процента. Она может ещё корректироваться. Официальные данные будут получены позже только по протоколу, которые будут вводиться в систему ГАС «Выборы». Перед этим, конечно, проверяться. И уже узнаем точные данные к сегодняшнему вечеру, но более точные данные будут к утру. В целом, завершилось голосование в штатном режиме, без каких-либо нарушений. Все три дня наши избиратели активно голосовали. Более двух третей жителей республики, обладающих избирательным правом, пришли и сделали свой выбор, - сообщил вечером 17 марта Александр Акчурин.

Также он прокомментировал данные по явке в районах:

- На 18.00 в лидерах по явке были Хоринский район - более 90 процентов, Закаменский район- более 95 процентов, Курумканский район - более 95 процентов. Возможно, позже будут коррективы, когда будут все данные.

На 310 избирательных участках были установлены видеокамеры, которые вели на протяжении трех дней прямую онлайн-трансляцию хода голосования. Посмотреть трансляцию можно было в Центре общественного наблюдения Бурятии в здании национальной библиотеки. Там же работали горячая линия, система независимого общественного мониторинга и медиацентр.

Также на участках было задействовано 2746 наблюдателей, которые следили за ходом выборов. К некоторым избирателям члены УИК выезжали на дом. В основном в ходе выборов на горячую линию поступали вопросы о том, как и где можно проголосовать. 
выборы

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