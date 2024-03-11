11 марта

10 марта

Популярное

Глава Бурятии поручил ускорить вывод на маршруты новых автобусов

Глава Бурятии поручил ускорить вывод на маршруты новых автобусов
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
«Коллеги, вижу, что работа затянулась в ряде районов», - отметил Алексей Цыденов

В 13 районах Бурятии работа по выводу новых автобусов на маршруты находится в завершающей стадии. Сегодня на планёрном совещании глава республики Алексей Цыденов поручил главам районов ускорить работу по оформлению документов на автобусы.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, на сегодняшний день новые автобусы вышли на маршрут в шести районах республики, в Улан-Удэ и Северобайкальске – частично, ещё в пяти районах завершается техосмотр, оформление страховых документов и постановка на учёт. Алексей Цыденов поручил ускорить эту работу.

- Коллеги, вижу, что работа затянулась в ряде районов. В ваших отчётах говорится, что новые автобусы выйдут на маршруты через две недели, это долго, прошу ускориться, - отметил Алексей Цыденов.

Всего в Бурятию в начале 2024 года поставлено 78 автобусов. Ранее по поручению президента РФ Владимира Путина было одобрено 45 заявок регионов на обновление автобусных парков за счет специальных казначейских кредитов, в том числе заявка Бурятии.

Новые автобусы поступили в Бичурский (5 штук), Джидинский (3), Заиграевский (5), Закаменский (2), Кабанский (10), Кяхтинский (3), Мухоршибирский (3), Северо-Байкальский (4), Селенгинский (11), Тункинский (3) и Хоринский (1) районы. Автобусные парки обновляют в Улан-Удэ и Северобайкальске. Автобусы будут курсировать по внутримуниципальным маршрутам.

Глава минтранса Бурятии Александр Гоге отметил, что в республике наиболее активное обновление автопарка началось за счёт участия региона в различных федеральных программах с 2019 года. Поставка 78 автобусов в районы – это одно из значимых мероприятий по улучшению транспортной доступности, подчеркнул он.

глава Бурятии Алексей Цыденов общественный транспорт автобус

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Руководитель отделения СФР по Бурятии получил представление прокуратуры
Руководитель отделения СФР по Бурятии получил представление прокуратуры
Власть, 11.03.2024
Оказались нарушены права жительницы Тарбагатайского района и её детей
Глава Бурятии приехал поздравить работающих 8 марта женщин
Глава Бурятии приехал поздравить работающих 8 марта женщин
Власть, 08.03.2024
Алексей Цыденов: «Вы по-настоящему наполняете нашу жизнь смыслом, любовью и радостью»
В Бурятии выделят субсидии на проекты в сфере межэтнических отношений
В Бурятии выделят субсидии на проекты в сфере межэтнических отношений
Власть, 08.03.2024
Гранты предоставят из республиканского бюджета
Мэр Улан-Удэ поздравил женщин с Международным женским днём
Мэр Улан-Удэ поздравил женщин с Международным женским днём
Власть, 08.03.2024
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил женщин Бурятии с 8 марта
Путин вспомнил о своём полёте на вертолёте в Улан-Удэ
Путин вспомнил о своём полёте на вертолёте в Улан-Удэ
Власть, 07.03.2024

Президент «летал» на тренажёре Ми-171А2

Осталась неделя до окончания приёма заявок на программу «Муравьёв-Амурский 2030»
Осталась неделя до окончания приёма заявок на программу «Муравьёв-Амурский 2030»
Власть, 07.03.2024
Продолжается набор на третий поток программы подготовки кадров для госслужбы и институтов развития Дальнего Востока «Муравьёв-Амурский 2030»
Глава Бурятии ответил на слухи о переводе в Москву
Глава Бурятии ответил на слухи о переводе в Москву
Власть, 06.03.2024
«Кому-то в Бурятии я сильно мешаю. Прям поперёк горла», - поделился глава
В Иркутской области облегчат улучшение жилищных условий для айтишников
В Иркутской области облегчат улучшение жилищных условий для айтишников
Власть, 05.03.2024
Ожидается, что соцподдержка позволит удержать кадры в регионе
В Улан-Удэ прокуратура понудила очистить дороги от снежных накатов
В Улан-Удэ прокуратура понудила очистить дороги от снежных накатов
Власть, 05.03.2024
Представление прокуратуры получил руководитель комитета городского хозяйства
В Улан-Удэ вступил в силу приговор в отношении экс-директора «Водоканала»
В Улан-Удэ вступил в силу приговор в отношении экс-директора «Водоканала»
Власть, 05.03.2024
Верховный суд Бурятии оставил в силе решение по делу Жаргала Цыбикова

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^