«Коллеги, вижу, что работа затянулась в ряде районов», - отметил Алексей Цыденов
В 13 районах Бурятии работа по выводу новых автобусов на маршруты находится в завершающей стадии. Сегодня на планёрном совещании глава республики Алексей Цыденов поручил главам районов ускорить работу по оформлению документов на автобусы.
Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, на сегодняшний день новые автобусы вышли на маршрут в шести районах республики, в Улан-Удэ и Северобайкальске – частично, ещё в пяти районах завершается техосмотр, оформление страховых документов и постановка на учёт. Алексей Цыденов поручил ускорить эту работу.
- Коллеги, вижу, что работа затянулась в ряде районов. В ваших отчётах говорится, что новые автобусы выйдут на маршруты через две недели, это долго, прошу ускориться, - отметил Алексей Цыденов.
Всего в Бурятию в начале 2024 года поставлено 78 автобусов. Ранее по поручению президента РФ Владимира Путина было одобрено 45 заявок регионов на обновление автобусных парков за счет специальных казначейских кредитов, в том числе заявка Бурятии.
Новые автобусы поступили в Бичурский (5 штук), Джидинский (3), Заиграевский (5), Закаменский (2), Кабанский (10), Кяхтинский (3), Мухоршибирский (3), Северо-Байкальский (4), Селенгинский (11), Тункинский (3) и Хоринский (1) районы. Автобусные парки обновляют в Улан-Удэ и Северобайкальске. Автобусы будут курсировать по внутримуниципальным маршрутам.
Глава минтранса Бурятии Александр Гоге отметил, что в республике наиболее активное обновление автопарка началось за счёт участия региона в различных федеральных программах с 2019 года. Поставка 78 автобусов в районы – это одно из значимых мероприятий по улучшению транспортной доступности, подчеркнул он.
Глава Бурятии поручил ускорить вывод на маршруты новых автобусов
Власть, Фото:
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