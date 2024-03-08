Мэр Улан-Удэ поздравил женщин с Международным женским днём

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил женщин Бурятии с 8 марта







В поздравлении говорится:



«От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём! Этот праздник всегда особенный. Он наполнен невероятным теплом, смыслом, самыми добрыми, светлыми и искренними чувствами и все это благодаря вам. Без вас, дорогие женщины, наша жизнь не имела бы никакого смысла. Вы приносите в этот мир гармонию, нежность и красоту. Вы дарите нам безусловную любовь с самого детства, окружаете нас заботой и теплом. Вы без остатка отдаёте себя детям, их развитию, воспитанию, волнуетесь и переживаете за них, гордитесь и радуетесь их успехам, делаете всё, чтобы они выросли успешными, достойными людьми. Всё это нелёгкий каждодневный труд, и он заслуживает самого высокого признания. Вы обладаете неиссякаемыми терпением, мудростью, интуицией и надежностью. Ваша любовь и забота делают близких сильнее, дают им уверенность в своих силах. Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где бы ни работали женщины. Вы с легкостью решаете самые сложные задачи, подтверждая, что каждому делу, за которое берется женщина, гарантирован успех.



В сложные моменты, именно вы, ваша стойкость и вера дают нам мощную силу, которая указывает самый правильный, справедливый путь. Вы вдохновляете нас. Вы наша опора и сила. Чтобы вы были счастливы, мы готовы свернут горы и обойти весь земной шар.



Пусть этот праздничный день принесет вам море цветов, добрые улыбки, внимание близких и радость новых встреч. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и огромного счастья!



Я знаю, что все женщины прекрасны.

И красотой своею, и умом.

Ещё весельем, если в доме праздник.

И верностью, – когда разлука в нём.

Не их наряды или профиль римский, –

Нас покоряет женская душа.

И молодость её…

И материнство,

И седина, когда пора пришла.

Покуда жив, – я им молиться буду.

Любовь иным восторгам предпочту.

Господь явил нам женщину, как чудо,

Доверив миру эту красоту.



С праздником вас! С Международным женским днём! »