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Власти Улан-Удэ сократили количество рекламных конструкций в городе

Власти Улан-Удэ сократили количество рекламных конструкций в городе
Власть,  Фото:пресс-служба мэрии Улан-Удэ

На 18 процентов

Количество рекламных конструкций на территории Улан-Удэ уменьшилось с 840 в 2020 году до 687 в 2023. Такие данные привёл председатель комитета по архитектуре и градостроительству мэрии города Михаил Мясищев на отчётном совещании по итогам 2023 года и задачам на 2024 год.

Это сделано для улучшения внешнего архитектурно-художественного облика улиц города, сообщает пресс-служба мэрии.

В 2023 году выдано 321 разрешение на установку рекламных конструкций. Проведено 9 контрольных рейдов, по итогам которых выданы предписания о демонтаже собственникам 144 незаконно установленных конструкций. Демонтировано 89 незаконных объектов.

В схему отдельно стоящих рекламных конструкций Улан-Удэ включено 41 место и исключено 176 неликвидных мест. На сегодня в схеме содержится 687 мест для таких конструкций. Саму схему перевели в цифровой формат на базе карты «Яндекс» и разместил на официальном сайте администрации Улан-Удэ.

- Цифровизация сферы наружной рекламы позволяет сделать это направление прозрачным и доступным для всех граждан, - пояснил Мясищев.

Комитет по архитектуре мэрии ведёт постоянный мониторинг территории города на предмет выявления незаконных рекламных конструкций.

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