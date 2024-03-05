В Улан-Удэ прокуратура понудила очистить дороги от снежных накатов

Власть, Фото: прокуратура Бурятии

Представление прокуратуры получил руководитель комитета городского хозяйства



В Железнодорожном районе Улан-Удэ снежные и ледяные накаты убрали с дорог после вмешательства прокуратуры.



- Прокуратура Железнодорожного района провела проверку соблюдения требований законодательства о дорогах и дорожной деятельности. Выявлено, что комитет городского хозяйства администрации города не обеспечил надлежащее содержание дорог в зимний период. В результате ледяных и снежных накатов на участках дорог и остановочных пунктах возникла угроза аварийных ситуаций и автомобильных заторов, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



В связи с этим прокурор района внёс представление руководителю комитета городского хозяйства. После этого была проведена уборка снега и снежных накатов. Дороги отгрейдировали. Также проезжую часть и территорию остановок посыпали противогололёдными средствами.



