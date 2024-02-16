В том числе они посетят два медучреждения
В пятницу, 16 февраля в Улан-Удэ прилетел министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Днём ранее, 15 февраля в республику также приехала делегация Монголии под руководством министра здравоохранения господина Содномын Чинзориг.
Сегодня в правительстве Бурятии состоится встреча министров здравоохранения России и Монголии.
Кроме того, Михаил Мурашко и Содномын Чинзориг посетят базовый медицинский колледж имени Раднаева и хирургический корпус онкологического диспансера.
- Также министр здравоохранения России проведёт совещание по актуальным вопросам развития здравоохранения с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и представителями медицинских организаций республики, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Отметим, ранее Михаил Мурашко посещал республику в 2018 году, когда трудился руководителем Росздравнадзора. Тогда он осмотрел несколько медучреждений Улан-Удэ, в том числе городскую поликлинику №1, БСМП, детскую республиканскую клиническую больницу.
В Бурятию прибыли министры здравоохранения России и Монголии
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