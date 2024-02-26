В Бурятию прибыл министр труда и социальной защиты России

Власть, Фото: правительство РБ

Антон Котяков встретится с Алексеем Цыденовым и посетит соцобъекты



Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков прибыл с рабочим визитом в Бурятию в понедельник, 26 февраля. В планах встреча с главой республики Алексеем Цыденовым и посещение социальных объектов.



- В ходе своего визита Антон Котяков посетит два социальных объекта - Комплексный центр социального обслуживания населения «Нарата» и республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый». Министр проведёт оценку эффективности реализации в Бурятии национального проекта «Демография», в том числе федерального проекта «Старшее поколение», - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Также запланирована встреча с Алексеем Цыденовым, где планируется обсудить вопросы развития в республике социальных программ для населения.



