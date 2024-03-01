Министры Бурятии прокомментировали послание президента

Владимир Путин обозначил ключевые векторы развития по каждой сфере
Как поделилась зампред правительства Бурятии - министр экономики республики Екатерина Кочетова, президент в своём послании отметил важность поддержки малого бизнеса.
- Нужно создать более комфортные условия по налогообложению. В Бурятии такая работа проводится на постоянной основе. Так, в прошлом году мы приняли беспрецедентные меры по упрощённой системе налогообложения. Для всех видов экономической деятельности мы предусмотрели 1% с доходов и 5% - доходы минус расходы. Данная мера позволит нашим предпринимателям облегчить свою налоговую нагрузку, вкладываться в развитие своего бизнеса. А также – оставить в экономике, оставить у бизнеса порядка 4 млрд рублей. Мы видим положительную динамику по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства в республике – охотно регистрируются, открывают свои производства, также охотно переезжают из других субъектов, - сказала она.
Министра промышленности, торговли и инвестиций Виктор Винокурцев отдельно остановился на увеличении капитализации Фонда развития промышленности.
- Это действительно одна из самых эффективных мер поддержки – предоставления заемных финансовых ресурсов на льготных условиях. За период работы Фонда на территории республики общий объём кредитования превысил миллиард рублей. В том числе поддержано создание новых производств: это производство жестяной банки, производство арматуры, строительных материалов, сухих строительных смесей. На сегодняшний день общая капитализация Фонда развития промышленности республики превышает 750 млн рублей. И в текущем году мы планируем увеличить капитал фонда для увеличения возможности оказания господдержки на общую сумму порядка 170 млн рублей, - рассказал он.
Что касается сельского хозяйства, то, как заметил зампред правительства – министр сельского хозяйства республики Галсан Дареев, президент страны в своём послании отдельно поблагодарил российских аграриев.
- И в развитии российского сельского хозяйства есть вклад и наших аграриев, ведь по результатам 2023 года Бурятия вошла в тройку лидеров Дальневосточного федерального округа по темпам роста валовой продукции в сельском хозяйстве. Более того, мы вышли на первое место по темпам роста производства мяса в ДФО и на 7 место по России. В 2023 году Бурятия собрала рекордный урожай зерновых, валовый сбор составил 140 тысяч тонн зерна, что на 20% больше, чем в предыдущем году, - сказал министр.
Кроме того, в сельском хозяйстве будет продолжена реализация программы «Комплексное развитие сельских территорий». А также появится новая категория поддержки – развитие почтовой сети, модернизация почтовых отделений.
Получили продолжение и другие федеральные программы. Такие как, например, «Чистая вода».
- С 2019 года в Бурятии в рамках этой программы было построено 15 новых объектов водоснабжения на общую сумму больше 2,9 млрд рублей. Более 183 тысяч наших жителей были обеспечены качественной питьевой водой, - рассказал врио министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Евгений Коркин. - В этом году мы ожидали, что программа будет продолжена, уже разрабатываем 11 новых проектов, которые будем включать в уже продленную программу «Чистая вода».
Одним из самых серьёзных для Бурятии проектов, о которых сказал президент – это создание на Байкале морского курорта в рамках программы «Пять морей».
- Благодаря инициативе главы нашей республики Алексея Самбуевича Цыденова в этот масштабный проект были включены крупные инвестиционные проекты, реализуемые на территории Бурятии, - рассказал министр туризма республики Алдар Доржиев. - В первую очередь речь идёт о строительстве круглогодичных отелей и курортов в границах особой экономической зоны «Байкальская Гавань». А также инвестиционные проекты с преференциальным режимом «Территория опережающего развития». В частности, курорт Горячинск. Для реализации этих проектов потребуется создание обеспечивающей инфраструктуры общей стоимостью 15 млрд рублей. Это причальное сооружение, взлётно-посадочная полоса, очистные сооружения, реконструкция дорог, объектов водоснабжения и электроэнергетики.
Создание этих объектов будет соответствовать принципу «ноль отходов», на чем акцентировал своё внимание президент России. В результате создания морского курорта на территории республики планируется привлечение около 55 млрд рублей внебюджетных инвестиций, увеличение туристического потока до 2 млн человек, создание более 2,5 тысяч новых рабочих мест.
Зампред правительства – министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова охарактеризовала послание президента как «заряд на большие дела»:
- Очень здорово, что в здравоохранении будут поддержаны такие важные и нужные программы, как «Поддержка и охрана материнства и детства, «Здоровье подростков». Мы видим хорошие результаты: в республике построен перинатальный центр. Идёт улучшение оказания помощи детям, в течение нескольких лет происходит снижение младенческой смертности. Это всё дают новые технологии. Сейчас будет продолжение программы поддержки и развития перинатальных центров, женских консультаций, детских поликлиник. Это здорово. Будут созданы условия для оказания помощи детям. Особое внимание президент обратил на поддержку и популяризацию здорового образа жизни.
Также тему здорового образа жизни в послании президента выделил и министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев. В частности, он отметил налоговый вычет за занятия физической культурой и спортом, за сдачу норм комплекса ГТО
- Это замечательный дополнительный импульс, который, я уверен, найдёт своё отражение в ещё большем увлечении наших жителей занятиями физкультурой и спортом, - сказал министр. - Судьбоносное решение принято в части молодёжной политики – это новый проект «Молодёжь России», который, я уверен, придаст серьёзный импульс развитию нашей молодёжи и будущего нашей страны.
Также президент объявил о запуске масштабного проекта «Земский работник культуры», который поможет решить проблему нехватки кадров в сельской местности.
- На сегодняшний день в сёлах Бурятии, как и, наверное, по всей стране, не хватает молодых специалистов: хореографов, художественных руководителей, режиссеров, - пояснила министр культуры республики Соелма Дагаева. - Пока мы эту проблему решаем через целевое обучение. На сегодняшний день от Бурятии обучается в вузах страны в сфере культуры более 140 человек. Из них всего лишь 37 человек по целевым договорам. Но желающих ехать в села еще меньше. Поэтому программа «Земский работник культуры, по которой специалист на селе может получить 2 млн рублей – именно у нас, на Дальнем Востоке, это большое подспорье для всей нашей отрасли.
Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденова, президент страны Владимира Путин в своем послании обратил внимание на главные стратегические задачи.
- Это усиление социальной поддержки всех наших граждан, развитие промышленности, формирование независимой экономики, формирование инфраструктуры, - пояснил Алексей Цыденов. - Всё, что для нас важно – президент отметил. Нам осталось только со всем этим работать, справляться. Спасибо президенту за такой настрой, за такой посыл и за такие планы на работу.
Министры Бурятии прокомментировали послание президента
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 01.03.2024
Владимир Путин обозначил ключевые векторы развития по каждой сфере
Власть, 01.03.2024
Алексей Цыденов прокомментировал послание президента
Алексей Цыденов рассказал, почему каждое послание главы государства делало страну сильнее
Дороги покрылись снегом и льдом
Суд не стал изменять меру пресечения на более мягкую
Власть, 28.02.2024
Он будет контролировать оказание услуг в социальной сфере
Общество, 28.02.2024
И. о. руководителя района стал бывший первый зам Владимира Смолина
Власть, 28.02.2024
Михаил Филичев посетил соцобъекты и провёл личный приём
Общество, 27.02.2024
В парламенте заявили, что они должны быть всенародными
Власть, 27.02.2024
Стороны намерены развивать бизнес и туризм
Власть, 26.02.2024
Игроками также стали Герои России
Общество, 26.02.2024
Его сняли с повестки очередной сессии Народного Хурала
Власть, 26.02.2024
Антон Котяков встретится с Алексеем Цыденовым и посетит соцобъекты
Власть, 24.02.2024
Евгений Слабухин трудится в уголовно-исполнительной системе региона более 20 лет
Уланудэнцы могут лишиться своей недвижимости, если не зарегистрируют право собственности в Росреестре
Власть, 22.02.2024
Причиной стали изменения в законодательстве