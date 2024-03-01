Министры Бурятии прокомментировали послание президента

Владимир Путин обозначил ключевые векторы развития по каждой сфере



Как поделилась зампред правительства Бурятии - министр экономики республики Екатерина Кочетова, президент в своём послании отметил важность поддержки малого бизнеса.



- Нужно создать более комфортные условия по налогообложению. В Бурятии такая работа проводится на постоянной основе. Так, в прошлом году мы приняли беспрецедентные меры по упрощённой системе налогообложения. Для всех видов экономической деятельности мы предусмотрели 1% с доходов и 5% - доходы минус расходы. Данная мера позволит нашим предпринимателям облегчить свою налоговую нагрузку, вкладываться в развитие своего бизнеса. А также – оставить в экономике, оставить у бизнеса порядка 4 млрд рублей. Мы видим положительную динамику по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства в республике – охотно регистрируются, открывают свои производства, также охотно переезжают из других субъектов, - сказала она.



Министра промышленности, торговли и инвестиций Виктор Винокурцев отдельно остановился на увеличении капитализации Фонда развития промышленности.



- Это действительно одна из самых эффективных мер поддержки – предоставления заемных финансовых ресурсов на льготных условиях. За период работы Фонда на территории республики общий объём кредитования превысил миллиард рублей. В том числе поддержано создание новых производств: это производство жестяной банки, производство арматуры, строительных материалов, сухих строительных смесей. На сегодняшний день общая капитализация Фонда развития промышленности республики превышает 750 млн рублей. И в текущем году мы планируем увеличить капитал фонда для увеличения возможности оказания господдержки на общую сумму порядка 170 млн рублей, - рассказал он.



Что касается сельского хозяйства, то, как заметил зампред правительства – министр сельского хозяйства республики Галсан Дареев, президент страны в своём послании отдельно поблагодарил российских аграриев.



- И в развитии российского сельского хозяйства есть вклад и наших аграриев, ведь по результатам 2023 года Бурятия вошла в тройку лидеров Дальневосточного федерального округа по темпам роста валовой продукции в сельском хозяйстве. Более того, мы вышли на первое место по темпам роста производства мяса в ДФО и на 7 место по России. В 2023 году Бурятия собрала рекордный урожай зерновых, валовый сбор составил 140 тысяч тонн зерна, что на 20% больше, чем в предыдущем году, - сказал министр.



Кроме того, в сельском хозяйстве будет продолжена реализация программы «Комплексное развитие сельских территорий». А также появится новая категория поддержки – развитие почтовой сети, модернизация почтовых отделений.



Получили продолжение и другие федеральные программы. Такие как, например, «Чистая вода».



- С 2019 года в Бурятии в рамках этой программы было построено 15 новых объектов водоснабжения на общую сумму больше 2,9 млрд рублей. Более 183 тысяч наших жителей были обеспечены качественной питьевой водой, - рассказал врио министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Евгений Коркин. - В этом году мы ожидали, что программа будет продолжена, уже разрабатываем 11 новых проектов, которые будем включать в уже продленную программу «Чистая вода».



Одним из самых серьёзных для Бурятии проектов, о которых сказал президент – это создание на Байкале морского курорта в рамках программы «Пять морей».



- Благодаря инициативе главы нашей республики Алексея Самбуевича Цыденова в этот масштабный проект были включены крупные инвестиционные проекты, реализуемые на территории Бурятии, - рассказал министр туризма республики Алдар Доржиев. - В первую очередь речь идёт о строительстве круглогодичных отелей и курортов в границах особой экономической зоны «Байкальская Гавань». А также инвестиционные проекты с преференциальным режимом «Территория опережающего развития». В частности, курорт Горячинск. Для реализации этих проектов потребуется создание обеспечивающей инфраструктуры общей стоимостью 15 млрд рублей. Это причальное сооружение, взлётно-посадочная полоса, очистные сооружения, реконструкция дорог, объектов водоснабжения и электроэнергетики.



Создание этих объектов будет соответствовать принципу «ноль отходов», на чем акцентировал своё внимание президент России. В результате создания морского курорта на территории республики планируется привлечение около 55 млрд рублей внебюджетных инвестиций, увеличение туристического потока до 2 млн человек, создание более 2,5 тысяч новых рабочих мест.



Зампред правительства – министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова охарактеризовала послание президента как «заряд на большие дела»:



- Очень здорово, что в здравоохранении будут поддержаны такие важные и нужные программы, как «Поддержка и охрана материнства и детства, «Здоровье подростков». Мы видим хорошие результаты: в республике построен перинатальный центр. Идёт улучшение оказания помощи детям, в течение нескольких лет происходит снижение младенческой смертности. Это всё дают новые технологии. Сейчас будет продолжение программы поддержки и развития перинатальных центров, женских консультаций, детских поликлиник. Это здорово. Будут созданы условия для оказания помощи детям. Особое внимание президент обратил на поддержку и популяризацию здорового образа жизни.



Также тему здорового образа жизни в послании президента выделил и министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев. В частности, он отметил налоговый вычет за занятия физической культурой и спортом, за сдачу норм комплекса ГТО



- Это замечательный дополнительный импульс, который, я уверен, найдёт своё отражение в ещё большем увлечении наших жителей занятиями физкультурой и спортом, - сказал министр. - Судьбоносное решение принято в части молодёжной политики – это новый проект «Молодёжь России», который, я уверен, придаст серьёзный импульс развитию нашей молодёжи и будущего нашей страны.



Также президент объявил о запуске масштабного проекта «Земский работник культуры», который поможет решить проблему нехватки кадров в сельской местности.



- На сегодняшний день в сёлах Бурятии, как и, наверное, по всей стране, не хватает молодых специалистов: хореографов, художественных руководителей, режиссеров, - пояснила министр культуры республики Соелма Дагаева. - Пока мы эту проблему решаем через целевое обучение. На сегодняшний день от Бурятии обучается в вузах страны в сфере культуры более 140 человек. Из них всего лишь 37 человек по целевым договорам. Но желающих ехать в села еще меньше. Поэтому программа «Земский работник культуры, по которой специалист на селе может получить 2 млн рублей – именно у нас, на Дальнем Востоке, это большое подспорье для всей нашей отрасли.



Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденова, президент страны Владимира Путин в своем послании обратил внимание на главные стратегические задачи.



- Это усиление социальной поддержки всех наших граждан, развитие промышленности, формирование независимой экономики, формирование инфраструктуры, - пояснил Алексей Цыденов. - Всё, что для нас важно – президент отметил. Нам осталось только со всем этим работать, справляться. Спасибо президенту за такой настрой, за такой посыл и за такие планы на работу.

