01 марта

29 февраля

Популярное

В Забайкалье запустят пилотный проект по сохранению объектов культурного наследия

В Забайкалье запустят пилотный проект по сохранению объектов культурного наследия
Власть,  Фото:pixabay.com
Об этом заявил Владимир Путин

Запуск пилотного проекта по сохранению объектов культурного наследия в пяти регионах России, в том числе в Забайкальском крае, анонсировал президент России Владимир Путин 29 февраля в своём послании Федеральному Собранию.

Как сообщает пресс-служба краевого министерства культуры, в пилотный проект, который стартует уже в этом году, помимо Забайкалья, войдут ещё Новгородская, Рязанская, Смоленская и Тверская области.

- В целом по России за 6 лет благоустроим более 30 тысяч общественных пространств. Старинные здания, усадьбы, храмы – это зримое воплощение неразрывной связи поколений. Прошу проанализировать нормативную базу в сфере охраны объектов культурного наследия, - заявил глава государства.
Забайкальский край культурное наследие объекты культурного наследия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске утвердили генплан города
В Иркутске утвердили генплан города
Власть, 01.03.2024
В городе построят новые аэровокзалы и сформируют новые магистральные улицы
Министры Бурятии прокомментировали послание президента
Министры Бурятии прокомментировали послание президента
Власть, 01.03.2024
Владимир Путин обозначил ключевые векторы развития по каждой сфере
Глава Бурятии в эфире федерального канала рассказал о послании президента
Глава Бурятии в эфире федерального канала рассказал о послании президента
Власть, 29.02.2024
Алексей Цыденов рассказал, почему каждое послание главы государства делало страну сильнее
В Улан-Удэ директору «Водоканала» продлили арест
В Улан-Удэ директору «Водоканала» продлили арест
Власть, 29.02.2024
Суд не стал изменять меру пресечения на более мягкую
В Забайкалье создали совет по качеству жизни
В Забайкалье создали совет по качеству жизни
Власть, 28.02.2024
Он будет контролировать оказание услуг в социальной сфере
В Бурятии уволившемуся тарбагатайскому главе нашли временную замену
В Бурятии уволившемуся тарбагатайскому главе нашли временную замену
Общество, 28.02.2024
И. о. руководителя района стал бывший первый зам Владимира Смолина
Прокурор Бурятии посетил Баунтовский район
Прокурор Бурятии посетил Баунтовский район
Власть, 28.02.2024
Михаил Филичев посетил соцобъекты и провёл личный приём 
Глава Бурятии встретился с послом Шри-Ланки в России
Глава Бурятии встретился с послом Шри-Ланки в России
Власть, 27.02.2024
Стороны намерены развивать бизнес и туризм 
На Байкале в хоккей сыграли звёзды мирового спорта
На Байкале в хоккей сыграли звёзды мирового спорта
Власть, 26.02.2024
Игроками также стали Герои России
В Бурятии отложили вопрос об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ
В Бурятии отложили вопрос об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ
Общество, 26.02.2024
Его сняли с повестки очередной сессии Народного Хурала

В Бурятию прибыл министр труда и социальной защиты России
В Бурятию прибыл министр труда и социальной защиты России
Власть, 26.02.2024
 Антон Котяков встретится с Алексеем Цыденовым и посетит соцобъекты
Назначен замначальника УФСИН по Бурятии
Назначен замначальника УФСИН по Бурятии
Власть, 24.02.2024
Евгений Слабухин трудится в уголовно-исполнительной системе региона более 20 лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^