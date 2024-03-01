Об этом заявил Владимир Путин
Запуск пилотного проекта по сохранению объектов культурного наследия в пяти регионах России, в том числе в Забайкальском крае, анонсировал президент России Владимир Путин 29 февраля в своём послании Федеральному Собранию.
Как сообщает пресс-служба краевого министерства культуры, в пилотный проект, который стартует уже в этом году, помимо Забайкалья, войдут ещё Новгородская, Рязанская, Смоленская и Тверская области.
- В целом по России за 6 лет благоустроим более 30 тысяч общественных пространств. Старинные здания, усадьбы, храмы – это зримое воплощение неразрывной связи поколений. Прошу проанализировать нормативную базу в сфере охраны объектов культурного наследия, - заявил глава государства.
В Забайкалье запустят пилотный проект по сохранению объектов культурного наследия
Власть, Фото:
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