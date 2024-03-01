«Всё, что для нас важно, президент отметил»: Глава Бурятии высказался о послании Владимира Путина

Алексей Цыденов прокомментировал послание президента



Глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя текст послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, отметил его «за настрой, посыл и планы работы».



- Президент сегодня в рамках послания опять обратил внимание на главные стратегические задачи. Это усиление социальной поддержки всех наших граждан, развитие промышленности, формирование независимой экономики, инфраструктуры, - подчеркнул глава Бурятии и перечислил их. - Первое – это поддержка в сфере образования. Дополнительные выплаты классным руководителям вдвое увеличены. Сейчас доплата за классное руководство во всех городах, где меньше 100 тысяч населения, а это у нас все, кроме Улан-Удэ, доплата за классное руководство в два раза увеличилась. Будет 10 тысяч рублей, плюс наши региональные коэффициенты.



Отметил глава Бурятии анонсированные президентом России программу капитального ремонта детских садов, действие которой начнётся со следующего года, пролонгацию программы капитального ремонта образовательных школ, техникумов и колледжей, студенческих общежитий, а также обновление учебной базы ссузов и вузов.



- Такие программы как «Чистый воздух», «Чистая вода», которую мы реализовывали, сейчас они получают новое дыхание и продлеваются дальше, - сообщил глава Бурятии. – 150 млрд выделяется на обновление общественного транспорта. Это всё, что нам необходимо - трамваи, автобусы. Всё это запускается и дальше будет продолжаться.



Упомянул Алексей Цыденов и озвученную президентом России в ежегодном послании тему экологии, в частности, сохранения и защиты экологии Байкала в условиях развития туризма.



- Как президент подчеркнул, туризм с нулевыми сбросами, то есть это с экологически высокими требованиями. Это и создание для наших прибрежных поселков, прибрежного населения дополнительных рабочих мест, развитие экономики, но с условием экологической защиты Байкала, - сообщил глава республики.



Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил к 2030 году создать во всех национальных парках страны инфраструктуру экологического туризма, включая экотропы и пешие туристические маршруты. Назвал Владимир Путин и озеро Байкал: «Современная безопасная инфраструктура появится и вблизи водных объектов, в том числе на озере Байкал. Здесь до 2030 года откроется круглосуточный курорт. При этом считаю важным строго придерживаться принципа «ноль загрязнения», то есть полного отсутствия отходов и неочищенных стоков в озере».



Прокомментировал Алексей Цыденов и проекты в сфере развития инфраструктуры, в том числе развитие транспортной инфраструктуры БАМа, Восточного полигона.



- Для нас это важно, чтобы наши товары выезжали. Улучшение авиационной доступности. Опять же, нам это важно, чтобы стоимость билетов не росла, и наши авиаперелёты были в большие города с большей доступностью, – перечислил Алексей Цыденов.



Актуальным для Бурятии назвал он и вопросы развития системы здравоохранения, также нашедшие отражение в послании президента России.



- Здравоохранение получит дополнительное финансирование, материально-техническое обеспечение, продолжится строительство высокотехнологичных центров. Для нас это актуально, к примеру, с нашей инфекционной больницей, которую нужно построить. Поэтому, всё, что для нас важно, президент всё отметил. Осталось нам только работать и с этим со всем справляться. Спасибо президенту за такой настрой, за такой посыл и за такие планы работы.



