Дороги покрылись снегом и льдом
На пяти улицах села Орлик Окинского района Бурятии образовались снежные накаты и гололёд. Нарушение федерального закона «О безопасности дорожного движения» выявила прокурорская проверка.
Председатель комитета по строительству и земельным отношениям администрации Окинского района получил прокурорское представление. После этого местные власти организовали очистку тротуаров и проезжей части от снега.
- Ответственное лицо привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог», - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии дороги почистили после прокурорского нагоняя
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