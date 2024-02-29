В Бурятии дороги почистили после прокурорского нагоняя

Власть, Фото: прокуратура Бурятии

Дороги покрылись снегом и льдом



На пяти улицах села Орлик Окинского района Бурятии образовались снежные накаты и гололёд. Нарушение федерального закона «О безопасности дорожного движения» выявила прокурорская проверка.



Председатель комитета по строительству и земельным отношениям администрации Окинского района получил прокурорское представление. После этого местные власти организовали очистку тротуаров и проезжей части от снега.



- Ответственное лицо привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог», - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



