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В Улан-Удэ директору «Водоканала» продлили арест

В Улан-Удэ директору «Водоканала» продлили арест
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Суд не стал изменять меру пресечения на более мягкую

Советский районный суд Улан-Удэ продлил срок содержания под стражей директору МУП «Водоканал» Дмитрию Скакалину. Он по-прежнему остаётся в СИЗО.

- 21 февраля удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Бурятия о продлении срока содержания под стражей в отношении Скакалина, - сообщили в пресс-службе райсуда.

Отмечается, что суд учёл наличие у обвиняемого на иждивении супруги и малолетних детей, отсутствие судимостей, состояние здоровья его самого и близкого родственника, удовлетворительную характеристику по месту жительства, отношение к предъявленному обвинению, наличие грамот и благодарностей по месту работы. Однако суд посчитал эти обстоятельства недостаточными для отмены или изменения меры пресечения на более мягкую.

Директор «Водоканала» обвиняется в коммерческом подкупе, а также в превышении должностных полномочий. Как сообщал «Байкал-Daily», задержали его в конце 2023 года.

По данным следственного управления СКР по Бурятии, Скакалин попросил знакомого предпринимателя сделать капитальный ремонт на складе «Водоканала», а за работу пообещал рассчитаться позже. В ходе следствия установили, что директор организовал торги на заключение муниципального контракта с начальной стоимостью в два с лишним миллиона рублей, предполагая, что победу одержит тот самый бизнесмен, но аукцион неожиданно выиграла другая фирма.

Склад тем временем уже отремонтировали. По данным следствия, тогда руководитель МУП встретился с представителем компании-победителя, объяснил ситуацию и предложил 100 тысяч рублей, если организация заключит с нужным предпринимателем фиктивный договор субподряда и перечислит ему поступившие по контракту деньги. «После достигнутой договоренности подозреваемый подписал подложные акты о якобы выполненных организацией работах по ремонту склада, после чего произвел расчёт», - сообщали в следственном управлении.

Преступление выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ.

Работника «Водоканала» дружно вступились за своего начальника. Они записали видеообращение, в котором выразили надежду, что правоохранительные органы разберутся в вопросе, а руководитель вернётся на своё рабочее место. Также коллектив направлял открытое письмо главе Бурятии Алексею Цыденову и председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Водоканал коммерческий подкуп превышение должностных полномочий

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