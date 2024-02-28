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Прокурор Бурятии посетил Баунтовский район

Прокурор Бурятии посетил Баунтовский район
Власть,  Фото:Прокуратура РБ
Михаил Филичев посетил соцобъекты и провёл личный приём

Прокурор Бурятии Михаил Филичев в ходе рабочей поездки в Баунтовский эвенкийский район посетил социально-значимые объекты и встретился с представителями хозяйствующих субъектов и местными жителями.

Он посетил объект капитального ремонта - здание поликлиники Баунтовской центральная районной больницы, он проверил ход выполнения работ в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

- По итогам оценки объёма исполнения обязательств по муниципальному контракту на проведение капитального ремонта муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-Джилиндинская основная общеобразовательная школа» в целях предупреждения невыполнения работ в предусмотренные сроки и организации надлежащего контроля за их осуществлением руководитель регионального надзорного органа объявил главе муниципального района предостережение о недопустимости нарушений законодательства, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.


Также прокурор республики провёл встречу с руководителем крупного промышленного объекта АО «Хиагда», с которым обсудили вопросы охраны труда, предотвращения несчастных случаев на производстве.

На личный приём прокурора обратились жители села Багдарина с заявлениями об индексации размера пенсии и обустройстве контейнерных площадок. Законный представитель инвалида обратила внимание руководителя прокуратуры на необеспечение отца необходимыми лекарственными препаратами. Получатель алиментов, проживающая в селе Романовка, поставила вопрос о бездействии судебных приставов-исполнителей Баунтовского РОСП УФССП по Республике Бурятия.

По всем обращениям организованы проверки, результаты их рассмотрения находятся на контроле прокуратуры.

прокуратура

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