Прокурор Бурятии посетил Баунтовский район









Прокурор Бурятии Михаил Филичев в ходе рабочей поездки в Баунтовский эвенкийский район посетил социально-значимые объекты и встретился с представителями хозяйствующих субъектов и местными жителями.Он посетил объект капитального ремонта - здание поликлиники Баунтовской центральная районной больницы, он проверил ход выполнения работ в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».- По итогам оценки объёма исполнения обязательств по муниципальному контракту на проведение капитального ремонта муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-Джилиндинская основная общеобразовательная школа» в целях предупреждения невыполнения работ в предусмотренные сроки и организации надлежащего контроля за их осуществлением руководитель регионального надзорного органа объявил главе муниципального района предостережение о недопустимости нарушений законодательства, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Также прокурор республики провёл встречу с руководителем крупного промышленного объекта АО «Хиагда», с которым обсудили вопросы охраны труда, предотвращения несчастных случаев на производстве.На личный приём прокурора обратились жители села Багдарина с заявлениями об индексации размера пенсии и обустройстве контейнерных площадок. Законный представитель инвалида обратила внимание руководителя прокуратуры на необеспечение отца необходимыми лекарственными препаратами. Получатель алиментов, проживающая в селе Романовка, поставила вопрос о бездействии судебных приставов-исполнителей Баунтовского РОСП УФССП по Республике Бурятия.По всем обращениям организованы проверки, результаты их рассмотрения находятся на контроле прокуратуры.