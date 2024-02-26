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На Байкале в хоккей сыграли звёзды мирового спорта

На Байкале в хоккей сыграли звёзды мирового спорта
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Игроками также стали Герои России

23 февраля, в День защитника Отечества, состоялся товарищеский хоккейный матч на льду озера Байкал в посёлке Большое Голоустное между командой звёзд мирового спорта и сборной правительства Иркутской области. Капитанами выступили легендарный хоккеист, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, глава Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов и губернатор региона Игорь Кобзев.

В состав команды гостей вошли также Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Якушев, Андрей Коваленко и другие известные хоккеисты. Кроме именитых спортсменов, игроками звёздной сборной стали Герои России: Александр Головашкин, Сергей Липовой, Андрей Соловьёв, а также Герой Социалистического Труда Геннадий Баштанюк. В команду Иркутской области вошли представители правительства региона, законодательного собрания, силовых ведомств, спортсмены и другие. На матч приехали посмотреть генеральный консул Монголии в Иркутске Жигмэд Энхжаргал и генеральный консул Китая в Иркутске Ли Хай.

- Особые слова благодарности жителям Байкальского региона, которые берегут мировую жемчужину. Мы приехали в очередной раз, чтобы поддержать разумное развитие этой территории, - приветствовал зрителей и участников матча Вячеслав Фетисов.

Счёт игры открыла команда правительства Иркутской области. Завершился матч вничью – 8:8. Вячеслав Фетисов поблагодарил зрителей и отметил, что на Байкале лучшие болельщики.

Для зрителей и болельщиков хоккейного матча на льду Байкала была подготовлена концертная программа. Её посвятили Году семьи. Работали точки питания и торговли, а также выставка спецтехники «Школа безопасности». Специально для игры была подготовлена ледовая площадка на Байкале, установлены трибуны. Мероприятие прошло с соблюдением мер безопасности.

Напомним, товарищеский матч на Байкале между сборной правительства Иркутской области и командой звёзд мирового спорта состоялся в третий раз. Первая игра прошла 8 марта 2021 года, вторая – 8 марта 2023 года. Первый матч завершился со счётом 6:8 в пользу команды звёзд, во втором победила дружба – 6:6. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Байкал спорт хоккей Иркутская область

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