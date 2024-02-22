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В Бурятии из-за послания Путина перенесли сессию Народного Хурала

Власть, 

Она пройдёт 27 февраля

Очередная четвёртая сессия республиканского парламента состоится 27 февраля 2024 года. Она начнётся в 9 утра, сообщает пресс-служба законодательного органа. Распоряжение об этом подписал председатель Народного Хурала Владимир Павлов.

В проект повестки сессии пока включено 30 вопросов.

Ранее её планировали провести 29 февраля. Но позже стало известно, что в этот день с посланием к Федеральному собранию выступит президент России Владимир Путин. Оно начнётся в 17:00 по времени Улан-Удэ.
Народный Хурал сессия Путин послание

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