Бурятию отметили за реализацию нацпроектов и госпрограмм

Награждение прошло в рамках Дня образования на ВДНХ
18 февраля на выставке «Россия» (0+) на ВДНХ в Москве прошёл День образования. Заместителем председателя правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой отмечено благодарственным письмом правительство Бурятии за высокий уровень реализации мероприятий национальных проектов и государственных программ по созданию современной образовательной инфраструктуры.
Награду из рук Татьяны Голиковой получил первый заместитель председателя правительства Республики Бурятия Всеволод Мухин.
Как сообщает пресс-служба правительства РБ, на пленарной сессии состоялась церемония награждения: Татьяна Голикова и министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручили благодарственные письма Минпросвещения России представителям руководства 14 регионов, которые обеспечили высокий уровень реализации мероприятий национальных проектов и государственных программ по созданию современной образовательной инфраструктуры, обеспечивающей доступность общего образования. Помимо Бурятии, наградами также были отмечены Москва, Московская область, Республика Дагестан, Республика Башкортостан, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Санкт-Петербург, Саратовская область, Республика Татарстан, Воронежская область, Волгоградская область, Белгородская область и Краснодарский край.
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