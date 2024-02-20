Бурятию отметили за реализацию нацпроектов и госпрограмм

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Награждение прошло в рамках Дня образования на ВДНХ



18 февраля на выставке «Россия» (0+) на ВДНХ в Москве прошёл День образования. Заместителем председателя правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой отмечено благодарственным письмом правительство Бурятии за высокий уровень реализации мероприятий национальных проектов и государственных программ по созданию современной образовательной инфраструктуры.



Награду из рук Татьяны Голиковой получил первый заместитель председателя правительства Республики Бурятия Всеволод Мухин.



Как сообщает пресс-служба правительства РБ, на пленарной сессии состоялась церемония награждения: Татьяна Голикова и министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручили благодарственные письма Минпросвещения России представителям руководства 14 регионов, которые обеспечили высокий уровень реализации мероприятий национальных проектов и государственных программ по созданию современной образовательной инфраструктуры, обеспечивающей доступность общего образования. Помимо Бурятии, наградами также были отмечены Москва, Московская область, Республика Дагестан, Республика Башкортостан, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Санкт-Петербург, Саратовская область, Республика Татарстан, Воронежская область, Волгоградская область, Белгородская область и Краснодарский край.



