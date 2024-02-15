15 февраля

14 февраля

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В Бурятии новоизбранный глава Муйского района вступил в должность

В Бурятии новоизбранный глава Муйского района вступил в должность
Власть,  Фото:скриншот с видео в группе «Муя-инфо 24/7»
Он присягнул на верность муниципалитету

В среду, 14 февраля, в Муйском районе состоялась торжественная инаугурация новоиспечённого главы Владимира Дашиева. Церемония прошла в доме культуры «Верас» в Таксимо (возрастное ограничение – 0+).

Новый муйский глава произнёс слова присяги на верность муниципалитету.

- Вступая в должность главы муниципального образования, я торжественно обещаю соблюдать Конституцию РФ, Конституцию Бурятии и устав Муйского района, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать интересы жителей и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности. Клянусь, что залогом исполнения этого обязательства будут моя честь и ответственность перед законом и народом, – отметил Владимир Дашиев.

С руководителем муниципального образования определились в конце января. Это произошло на очередной сессии райсовета депутатов.

Желающих было двое – прежний глава Андрей Козлов и Владимир Дашиев, тоже подавший документы на конкурс. Ранее он отвечал за развитие инфраструктуры в иволгинской администрации.

Вообще сделать выбор депутаты должны были ещё в начале осени. В сентябре они собрались на открытую сессию, чтобы провести собеседование с претендентами и по его итогам назвать руководителя МО. Народным избранникам тогда представили две кандидатуры – вышеупомянутого Андрея Козлова и Вячеслава Миронова. Однако они так ни к чему и не пришли.

Пришлось объявить повторный конкурс по отбору кандидатов на это кресло. В конце октября стало известно, что всего зарегистрировали шестерых. В середине декабря конкурсная комиссия решила, кого из них внести на рассмотрение райсовета.

Выбор на сессии в итоге пал на Дашиева. На официальной странице районной администрации во «ВКонтакте» ранее рассказали, что он долгое время трудился на благо Иволгинского района, курируя одно из сложнейших и приоритетных направлений деятельности. Владимира Дашиева неоднократно отмечали правительственными и ведомственными наградами.

- Назначение на столь ответственный пост является заслуженным признанием высокого профессионализма и исключительных деловых качеств, – подчеркнули в администрации, пожелав новоиспечённому главе «успехов на новой должности, реализации всех намеченных планов, поддержки команды, неиссякаемой энергии и оптимизма».

Местные жители тут же отреагировали на эту новость в соцсетях. «Неожиданно», – заявили они. А некоторые выразили надежду, что «может, хоть что-то поменяется для людей, живущих в этом ужасе».

Ещё в 2018 году прямые выборы во многих районах республики начали заменять конкурсным отбором. Специальная комиссия изучает заявки от желающих возглавить район и отбирает только двоих. Те презентуют свои программы райсоветам и последние принимают решение. Таким же путём захотели недавно пойти и в Улан-Удэ.

Осенью 2023-го в Бурятии официально вступили в должность новоиспечённые главы Кяхтинского и Бичурского районов. За них, в отличие от остальных, голосовали не депутаты, а местные жители. 
инаугурация выборы главы

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