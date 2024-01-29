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Депутат Госдумы от Бурятии озадачил соцсети

Депутат Госдумы от Бурятии озадачил соцсети
Власть,  Фото:страница В. Дамдинцурунова
Он пообещал сюрприз угадавшему скульптуру на фото

Вячеслав Дамдинцурунов, который представляет в Госдуме интересы Бурятии, недавно выложил в соцсетях свой снимок рядом с бронзовым котом. И предложил интернет-пользователям угадать, где это. «В каком городе находится скульптура кота? Первому угадавшему будет сюрприз», – пообещал парламентарий на своей странице во «ВКонтакте».

Под снимком оставили более 70 комментариев. Варианты разные – и Йошкар-Ола, и Хабаровск, и Калининград, но большинство всё же написали, что сфотографировался депутат в Костроме. Кстати, подписчики поинтересовались у него, какой сюрприз ждёт победителя. На это народный избранник заявил: «Вкусный».

Кому он достанется, пока неизвестно. Кстати, фигура в виде кота правда находится в Костроме – в сквере Ивана Сусанина. Это памятник кошкам и собакам, пострадавшим от автомобилей. Автор композиции – скульптор Андрей Лебедев, который работал над ней более года.

Рядом со скульптурой есть копилка в виде шляпы – все желающие могут пожертвовать деньги бездомным и покалеченным животным, пострадавшим как от рук человека, так и под колёсами машин.

Несколько недель назад глава Бурятии тоже озадачил соцсети. Тогда Алексей Цыденов побывал в Индии – он принял участие во всемирном саммите «Энергичный Гуджарат», который проводится раз в два года.  Руководитель региона опубликовал в соцсетях общую фотографию с премьер-министром страны, сделанную на мероприятии. Однако Цыденова на нём видно плохо. Тому, кто найдёт его на фото, глава даже пообещал привезти магнитик.

- Подсказка – меня закрыл президент Объединённых Арабских Эмиратов и эмир Абу-Даби Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян, – заявил он.

Угадавших оказалось немало. Это даже озадачило Алексея Цыденова. После возвращения домой он начал думать, как теперь раздавать сувениры. «Очень активно конкурс прошёл на поиск моей физиономии на коллективном фото», – отметил руководитель республики.

Однако в итоге вопрос решился. Как стало известно «Байкал-Daily», всего глава Бурятии привёз из далёкой Индии 20 магнитиков. Их получили первые 20 пользователей, оставивших правильный ответ в комментариях под тем самым снимком.
депутаты госдума соцсети

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