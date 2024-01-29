Депутат Госдумы от Бурятии озадачил соцсети



Вячеслав Дамдинцурунов, который представляет в Госдуме интересы Бурятии, недавно выложил в соцсетях свой снимок рядом с бронзовым котом. И предложил интернет-пользователям угадать, где это. «В каком городе находится скульптура кота? Первому угадавшему будет сюрприз», – пообещал парламентарий на своей странице во «ВКонтакте».



Под снимком оставили более 70 комментариев. Варианты разные – и Йошкар-Ола, и Хабаровск, и Калининград, но большинство всё же написали, что сфотографировался депутат в Костроме. Кстати, подписчики поинтересовались у него, какой сюрприз ждёт победителя. На это народный избранник заявил: «Вкусный».



Кому он достанется, пока неизвестно. Кстати, фигура в виде кота правда находится в Костроме – в сквере Ивана Сусанина. Это памятник кошкам и собакам, пострадавшим от автомобилей. Автор композиции – скульптор Андрей Лебедев, который работал над ней более года.



Рядом со скульптурой есть копилка в виде шляпы – все желающие могут пожертвовать деньги бездомным и покалеченным животным, пострадавшим как от рук человека, так и под колёсами машин.





