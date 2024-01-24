24 января

23 января

Популярное

В Бурятии нашли ответственного за «Чистый воздух»

В Бурятии нашли ответственного за «Чистый воздух»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Подписывать соглашение по федеральной программе будет один из зампредов правительства

На официальном сайте правительства РБ опубликовали распоряжение за подписью руководителя администрации главы Бурятии Алдара Гулгенова. Этим документом зампреда Ивана Альхеева наделили правом подписания соглашения о реализации федерального проекта «Чистый воздух» в Улан-Удэ, Гусиноозёрске и Селенгинске с Минприроды РФ, а также дополнений к нему.

Альхеев будет выступать от имени правительства республики. Распоряжение уже вступило в силу. 

Во время прямого эфира с населением в ноябре 2022-го глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о реализации программы, в которую включили сразу три населённых пункта – Улан-Удэ, Гусиноозёрск и кабанский посёлок Селенгинск. До старта остаётся ещё год.

- В программу мы вошли по поручению президента России. Она начинает работать с 2025 года, то есть деньги появляются с 2025-го, – пояснил тогда руководитель региона. – Уже начали проектирование. Это уже не обсуждение, а работа. Будем вести её дальше. Модернизация сетей в целом стоит 7 миллиардов рублей. Внушительная сумма на самом деле. Но иных вариантов нет. Не так быстро, как хотелось бы, но движемся.

Соответствующее распоряжение подписал летом 2022-го председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В декабре стало известно, что в столице республики модернизация оборудования в рамках проекта начнётся в 2024 году. Пилотными станут три ДНТ – «Сибиряк», «Профсоюзник» и «20 лет Победы».

Цель – к 2030 году вдвое сократить количество опасных выбросов в воздух по сравнению с показателями 2020-го. Для этого промышленные предприятия в населённых пунктах должны пройти модернизацию. В планах – перевести жилые дома с дровяного и угольного отопления на газовое или электрическое, отремонтировать трамвайные пути и закупить более экологичные модели общественного транспорта.

Чистый воздух правительство РБ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии нашли ответственного за «Чистый воздух»
В Бурятии нашли ответственного за «Чистый воздух»
Власть, 24.01.2024
Подписывать соглашение по федеральной программе будет один из зампредов правительства
В Бурятии планируют отремонтировать 180 км дорог
В Бурятии планируют отремонтировать 180 км дорог
Власть, 23.01.2024
Дорожники республики готовятся к началу дорожно-строительного сезона
В Туве создали министерство по делам молодёжи
В Туве создали министерство по делам молодёжи
Власть, 23.01.2024
Министром нового ведомства назначен Субудай Оюн
Бурятии выделили 20 млн на соцпроекты НКО
Бурятии выделили 20 млн на соцпроекты НКО
Власть, 23.01.2024
Средства пополнят общий конкурсный фонд республики
Прокуратура внесла представление главе Джидинского района Бурятии
Прокуратура внесла представление главе Джидинского района Бурятии
Власть, 23.01.2024
Районная администрация не ответила местной жительнице на её жалобу
В Бурятии появится государственная дорожно-строительная служба
В Бурятии появится государственная дорожно-строительная служба
Власть, 22.01.2024
Предприятие займётся дорожными работами в удалённых районах республики
В мэрии Улан-Удэ произошли серьёзные перестановки
В мэрии Улан-Удэ произошли серьёзные перестановки
Власть, 22.01.2024
В столице Бурятии появились сразу два вице-мэра
Глава Бурятии всё же окунулся в крещенскую купель
Глава Бурятии всё же окунулся в крещенскую купель
Власть, 22.01.2024
Ранее он не планировал погружение
В Бурятии наконец-то выберут главу Муйского района
В Бурятии наконец-то выберут главу Муйского района
Власть, 19.01.2024
На это кресло метят два кандидата
Власти двух районов Бурятии засудили из-за санзон
Власти двух районов Бурятии засудили из-за санзон
Власть, 19.01.2024
Там не соблюдалось санитарное законодательство

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^