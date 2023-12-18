Жителям Улан-Удэ посоветовали поменьше пользоваться электрокотлами



В новогодние праздники диспетчерским службам и ресурсоснабжающим организациям в Улан-Удэ придётся работать в усиленном режиме. В столице Бурятии организуют бригады для оперативного устранения возможных аварий. В комитете городского хозяйства уже назначили ответственных, составили графики и распределили дежурства.



В 30 декабря по 8 января включительно будут проходить заседания утренних штабов по жизнеобеспечению в режиме ВКС. Такую практику ввели ещё в прошлом году.



Отдельная проблема – электроснабжение. С наступлением сильных холодов в Улан-Удэ участились отключения электричества. Чтобы такое постоянно не происходило в праздники и не пришлось сидеть при свечах, в мэрии в очередной раз призвали снизить нагрузку на сети, поскольку оборудование не выдерживает и свет отключается.



Особенно «напряжённый день» – 31 декабря, заявил на очередном брифинге в администрации и. о. председателя комитета городского хозяйства (КГХ) Александр Тюрюханов.



- Все одновременно начинают подготовку к Новому году. Ситуацию осложняет то, что многие уже перешли на электроотопление, не согласовав это с сетевой организацией, – пояснил Тюрюханов. – Устанавливают электрокотёл – пусть даже мощностью 7-8 кВт, но когда добавляются электропечи, чайники, стиралки, нагрузка увеличивается вдвое.



Кроме того, из строя постоянно выходят трансформаторы и плавятся провода. В городе работают четыре аварийные бригады. Раньше было три. В каждом районе Улан-Удэ появились и по две отдельных.







Людей призвали в десятидневные каникулы по возможности пользоваться обычными котлами и печками. Сети просто не готовы к массовому переходу на электроотопление, хотя именно за счёт него хотят улучшить экологическую ситуацию в Улан-Удэ. Модернизация оборудования в рамках программы «Чистый воздух» начнётся в 2024 году. Пилотными станут три ДНТ – «Сибиряк», «Профсоюзник» и «20 лет Победы».

