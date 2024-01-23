Министром нового ведомства назначен Субудай Оюн
Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил, что поддержал кандидатуру Субудая Оюна на должность вновь созданного министерства по делам молодёжи. Ведомство образовали путём преобразования профильного агентства. До назначения на должность Субудай Оюн занимал пост заместителя министра спорта республики. Новому руководителю поставлена задача – тесно взаимодействовать с сельской молодёжью.
О необходимости реорганизация агентства по делам молодёжи в министерство Владислав Ховалыг сообщил в послании Верховному Хуралу РТ, с которым выступил в минувшую пятницу.
- С учётом демографической структуры населения, его «молодости», приоритетные направления нашей деятельности должны соответствовать запросам молодёжи. Необходимо создавать условия для популяризации труда, поддерживать их инициативы и активную жизненную позицию, - отметил глава, объявляя о своём решении.
Как сообщает официальный портал РТ, Оюн Субудай Викторович родился 18 августа 1990 года в селе Самагалтай Тес-Хемского района. С отличием окончил Уральскую государственную юридическую академию. В течение семи лет трудился по специальности – юристом. В системе государственной власти работает более четырёх лет.
В Туве создали министерство по делам молодёжи
Власть, Фото:
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