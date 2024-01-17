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Забайкалье вошло в число лидеров по снижению незаконных рубок

Забайкалье вошло в число лидеров по снижению незаконных рубок
Власть,  Фото:pixabay.com
Также в список попала Иркутская область

Вице-премьер федерального правительства Виктория Абрамченко назвала Забайкальский край в числе регионов, где отмечается положительная динамика по снижению объёмов незаконной вырубки леса. Абрамченко отметила, что по итогам 2023 года в стране наблюдается снижение незаконной рубки на 16% по сравнению с предыдущим годом.

Также есть регионы-лидеры, где особенно ощутима положительная динамика. Например, в Иркутской области за пять лет (с 2019 года) объём незаконной заготовки древесины снизился в 16 раз, в Забайкальском крае – в три раза, в том числе, благодаря цифровизации лесного комплекса.

Как напомнили в пресс-службе министерства природных ресурсов Забайкалья, край занял второе место по итогам V всероссийской акции «Сохраним лес» на Дальнем Востоке с результатом 196 600 высаженных саженцев. Напомним, что акция «Сохраним лес» – один из самых масштабных проектов по восстановлению лесов, в котором может принять участие любой желающий. Её основная цель заключается в формировании бережного отношения к природе и сокращении ущерба, причиняемого пожарами и вырубками лесных насаждений.
Забайкальский край Иркутская область вырубка

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