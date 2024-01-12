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В Госдуме раскритиковали решение о массовой «эвакуации» собак в Бурятии из-за эвтаназии

В Госдуме раскритиковали решение о массовой «эвакуации» собак в Бурятии из-за эвтаназии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Депутат Бурматов считает, что это абсолютно неэффективно

В Госдуме отреагировали на начавшуюся в Бурятии эвтаназию бездомных собак. Ранее зоозащитники сообщили: в одном из приютов разом усыпили 18 животных. Однако потом процесс приостановили – волонтёрам дали возможность вывезти оттуда псов и переписать их на себя, чтобы спасти от верной смерти.

Сейчас четвероногим подыскивают хозяев. Помочь с доставкой псов готовы в любой российский город. Тем временем первый зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил «Газете.Ru», что подобные решения принимают регионы, где нет гуманных мер по борьбе с бездомными животными.

- Это их регистрация, учёт, штрафы за выброшенных питомцев и за самовыгул, запрет на самовыгул, льготная стерилизация, программы по пристройству, просветительские мероприятия, строительство приютов, в том числе – без привлечения бюджетных средств на условиях государственно-частного партнёрства, поддержка волонтёрских организаций – всё, что угодно, – отметил парламентарий. – Как правило, регионы, которые сейчас склоняются к эвтаназии, эти меры не реализовывают.

По мнению Бурматова, эвакуация собак, объявленная в Бурятии, неэффективна – важнее системно заниматься именно пристроем.

- Гораздо эффективнее системная работа, а не вот эти спасательные операции, – добавил госдумовец.

Он подчеркнул: решение об умерщвлении псов приняли избранные народом депутаты. 

- Мы с вами можем определённым образом относиться к этим инициативам, но люди отправили в региональные органы власти своих представителей, которые приняли такое решение. Насколько мне известно, в Бурятии идут суды по этому поводу. Здесь вопрос к соответствующим органам, которые это оценивают. Но в первую очередь это оценка самих избирателей, – цитирует Владимира Бурматова «Газета.Ru».
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