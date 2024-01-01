В Бурятии открылся новый корпус в Нижне-Иволгинской школе

Власть, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Школа построена в рамках национального проекта «Образование»



29 декабря в Бурятии прошло торжественное открытие нового корпуса Нижне-Иволгинской школы. На открытии присутствовали глава Республики Бурятия – председатель правительства республики Алексей Цыденов, врио председателя Народного Хурала Республики Бурятия Игорь Марковец, министр образования и науки РБ Валерий Поздняков, глава муниципального образования «Иволгинский район» Николай Емонаков.



Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил присутствующих с открытием, а также отметил:

- Всех поздравляю с открытием школы. Всегда приятно открывать такие учреждения, чтобы у наших детей были условия для развития лучше, чтобы наши дети могли реализовывать все то, что хотят. Ребята, дерзайте, будьте свободны в своём выборе, - заявил глава республики.



Корпус рассчитан на 250 учащихся. Внутри здания расположены просторные учебные кабинеты, мастерские, зал для занятий хореографией, спортивный зал, столовая и многое другое. Все учебные кабинеты и вспомогательные помещения оснащены необходимым оборудованием и мебелью. В новом корпусе также есть отдельный блок для начальной школы с игровыми комнатами.



Отметим, что школа построена в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».





