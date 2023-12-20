Глава Бурятии стал членом профсоюза

И обсудил с профорганизациями их проблемы

Глава Бурятии Алексей Цыденов провёл 19 декабря рабочую встречу с профсоюзным активом союза «Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия» (ООП). Обсудили в конце года текущие вопросы.

Председатель местной организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Майя Махеева вручила главе республике Алексе Цыденову членский билет этого профсоюза. Обязан ли глава Бурятии теперь платить членские взносы и будут ли у него какие-либо привилегии, пресс-служба ООП не сообщает.

Диалог профсоюзов и власти состоялся, отметили в ООП. И рассказали, о чём попросили своего нового члена отраслевые профсоюзы.

Открыла встречу председатель объединения Елена Юдаева. Она поблагодарила главу РБ за возможность встречи с профсоюзами.

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Уже давно назрел вопрос о принятии закона «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по государственному управлению охраной труда». При принятии республиканского закона об охране труда будет завершено построение вертикальной системы регулирования трудовых отношений в республики через наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по реализации государственной политики в области охраны труда. Министерство экономики будет осуществлять контрольные функции за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий, возложенных данным законом. Закон будет направлен на совершенствование системы регулирования трудовых отношений в республике на основе передачи отдельных государственных полномочий Республики Бурятия органам муниципального самоуправления муниципальных районов и городских округов.

Республиканская организация профсоюза работников здравоохранения РФ поставила вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты в части распространения размера мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг для педагогических работников (работающих и проживающих в сельских населенных пунктах республики) на медицинских и фармацевтических работников.

Профсоюз лесных отраслей попросил рассмотреть возможность выделения 196,6 млн рублей на увеличение заработной платы водителям, трактористам, бульдозеристам, участвующих в тушении лесных пожаров.

В Бурятия было подписано отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике на 2021-2023 гг., которое разрабатывалось и обсуждалось много лет. Однако работодатели не стремятся гарантировать даже минимальные гарантии для работников энергетики (в настоящее время соглашение распространяется лишь на одну организацию), поэтому профсоюз энергетиков попросил главу региона в распространении отраслевого тарифного соглашения на все организации энергетики.

Хотят больше льгот

Бурятская республиканская организация профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ, вручив Алексею Цыденову членский билет, попросила в целях мотивации потенциальных членов профсоюза обсудить вопрос внесения почётной грамоты ООП в перечень наград, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда Бурятии». Также попросили выделить профсоюзам Бурятии бесплатного эфирного времени на канале ГТРК «Бурятия» (1-2 раза в месяц).

В республиканский комитет профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации поступают обращения по вопросу оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Республики Бурятия. Индексация заработной платы государственных гражданских служащих и муниципальных служащих с 1 октября 2023 года составила 6,1%.

Профсоюзы предложили расширить возможность выхода на досрочную пенсию для региональных пожарных и спасателей.

Профсоюз автотранспортников попросил решить вопросы по сохранению пассажирских частных предприятий. Контракты на перевозки должны учитывать обновление парка, амортизацию транспортных средств, компенсацию межтарифной разницы, заработную плату и налоги.

Профсоюз Вооруженных сил РФ серьёзно обеспокоен, что в войсковых частях, дислоцированных в Бурятии, где работает около 8000 человек гражданского персонала, заработная плата у большинства работников составляет МРОТ. Этот профсоюз неоднократно обращался во властные структуры РФ с вопросом о низкой заработной плате. Инфраструктура военных городков крайне изношена, дома культуры, дороги, госпитали требуют ремонта. Лидер этого профсоюза в Бурятии Елена Лысенок поставила вопроса о возможности решения вопроса комплексно с привлечением средств бюджета республики, либо совместно с минобороны.

Интересную тему подняла Бурятская республиканская организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ. Это помощь главы республики в создании памятника Учителю в Улан-Удэ. Такие монументы уже установлены во многих городах (в Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде, Симферополе, Челябинске, Саратове, Новосибирске, Иркутске). В Улан-Удэ, в частности, рассматривалась возможность установки памятника в сквере Учителя, строительство которого запланировано на территории Дворца детского и юношеского творчества на улице Бабушкина.

Раздал поручения

Алексей Цыденов исчерпывающе ответил на все поставленные профсоюзами Бурятии вопросы. По некоторым он дал поручения руководителю своей администрации Алдару Гулгенову для дальнейшей проработки вопросов.

Профсоюзы Бурятии представляют реальную силу. За ними стоят десятки тысяч людей, отметила лидер ООП Елена Юдаева:

- Наши встречи с главой Республики Бурятия стали уже традиционными, они несут новый импульс в совместной работе. В результате таких встреч мы получаем ответы на все поставленные вопросы, озвучиваем и обсуждаем проблемы, возникающие в ходе нашего сотрудничества и партнерства. Такие встречи дают профсоюзам и власти не только возможность обсудить все проблемы, но и наметить общие цели и задачи на будущее.

В завершение важнейшего мероприятия года профсоюзная сторона выразила желание укреплять партнёрские отношения профсоюзов и правительства, чтобы укреплять сферу социального партнерства в Бурятии