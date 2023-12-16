Депутаты горсовета Улан-Удэ приняли участие в Кубке по практической стрельбе

15 и 16 декабря в региональном центре единоборств «Патриот» в Улан-Удэ соревновались в практической стрельбе. Там прошёл Кубок Бурятского регионального отделения Российского союза боевых искусств по практической стрельбе, посвящённый 100-летию Республики Бурятия.Турнир состоялся во второй раз, впервые его проводили в 2022 году. Участникам предоставляли два типа пневматического оружия: пистолет и карабин.Практическая стрельба – вид спорта, для Бурятии довольно новый. Стрельба выполняется по десятисантиметровым тарелочкам, которые падают при попадании в них, а также по картонным мишеням. В последнем случае у мишени три зоны поражения, выстрелы в которые дают по 1, 3 и 5 очков. При этом, чтобы мишень была засчитана, попасть в неё надо минимум два раза. За каждый промах отнимается по 10 очков.Все упражнения проходят на время.- Практическая стрельба – это баланс между точностью и скоростью. Нужно стрелять быстро и точно, потому что очки будут делиться на время, - пояснил председатель федерации практической стрельбы Бурятии Сергей Тулуев.Практическая стрельба имеет одно кардинальное отличие от других видов спорта. Здесь нет стандартных упражнений, а до старта стрелки не знают, что их ждёт.- Только в начале соревнований участникам говорят, какое упражнение, сколько мишеней, какие штрафные линии… Это так называемый брифинг – на ознакомление с упражнениями даётся от одной до трёх минут. Вы всегда приезжаете и стреляете новое упражнение на всех соревнованиях. Вы не знает, что вас ждёт, вам даётся один шанс – в общем, всё, как в жизни, - подчеркнул Сергей Тулуев.В рамках турнира проходили дуэльные схватки, командная эстафета, а также метание гранат и имитация по освобождению заложников.Участие в Кубке принимали команды из различных ведомств, силовых структур и госорганизаций. От Улан-Удэнского горсовета депутатов выступали Владимир Ильин, Василий Иванов, Владислав Дармаев и Денис Егоров.- Участвуют очень много команд: Народный Хурал, правительство Бурятии, представители прокуратуры, МВД, следственный комитет, ОМОН «Кречет» и т.д. Сам участвую в первый раз, потому что решил себя подтянуть в области стрельбы. Вчера прошли три соревнования - стреляли по мишеням, бегали эстафету, а также проходила имитация по освобождению заложников. Мне очень понравилось. Отрабатывали скорость стрельбы и меткость, - рассказал Василий Иванов.- В современных условиях – очень нужное и важное мероприятие. Было очень интересно, познавательно, рекомендуем всем. Надо знать азы пулевой стрельбы, что такое вообще пистолет. Для первого раза выступили неплохо. Однако вчера мы поняли, что необходима практика по данному виду спорта для достижения результата, - признался Владислав Дармаев.Депутатам горсовета не удалось занять призовые места. Однако они заявили, что им всё понравилось и планируют вернуться с новыми силами в следующем году.- Результаты не очень вышли, но в следующий раз подтянем! - заверил депутат Василий Иванов.Итоги турнира будут подведены чуть позже, тогда же и станут известны имена победителей и призёров.