Глава Бурятии рассказал о планах развития Центра восточной медицины

Перспективы появились после вопроса Путину

Центр восточной медицины (ЦВМ) - единственный в России, где традиционные методы лечения успешно интегрированы при реабилитации пациентов и включены в программу обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил вечером 14 декабря глава Бурятии Алексей Цыденов.

«В рамках деятельности Центра восточной медицины применяются методы диагностики и лечения тибетской, монгольской, а также нашей бурятской медицины. В том числе, производятся лекарства и БАДы на основе местных бурятских растений. И всё это показывает высокие результаты», - отметил он.

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 декабря журналист телекомпании «Тивиком» из Улан-Удэ Екатерина Елистратова задала на прямой линии и пресс-конференции президента России вопрос. Она попросила поддержать модернизацию и развитие ЦВМ, сделав упор на возможность реабилитации бойцов спецоперации на Украине. Путин идею поддержал.

«С учётом имеющегося опыта, в рамках ковида мы реабилитировали, восстанавливали, лечили людей методами восточной медицины. Показывали хорошую практику, - сообщил подробности работы центра глава Бурятии. - Сейчас после СВО у нас реабилитацию тоже ребята там проходят. Поэтому есть, что масштабировать, есть, что внедрять, чтобы давать людям дополнительные возможности для лечения и реабилитации, в том числе и бойцов СВО».

Цыденов заявил, что центру придадут научно-внедренческий статус:

«Сейчас исследования ведутся на базе нашего Бурятского научного центра и Института монголоведения, буддологии и тибетологии при Российской академии наук. Все практики и методики восточной медицины, в том числе включённые в Атлас тибетской медицины, оригинал которого есть у нас в республике, и который нашими учёными переведен, осмыслен и интегрирован в классическую медицину должен получать должную апробацию на базе центра. Так что с учётом поддержки президента уверен, что создадим новый центр и внедрим практик восточной медицины в нашу повседневность не только в Бурятии, но и по всей России».

По словам главы республики, появление нового центра - это и научная работа, и реабилитация солдат, это и развитие экономики за счет медицинского туризма, и новые технологии в здравоохранении, и решение комплекса медицинских, социальных и экономических вопросов.

«И да! Президент ещё раз отметил силу и дух жителей Бурятии - буряты не отступают! Урагшаа!» - оптимистично завершил свой пост Алексей Цыденов.

«Байкал-Daily» сообщал, что в конце ноября 2023 года в Бурятии возник скандал вокруг увольнения главного врача Центра Восточной медицины Баира Тугдумова.