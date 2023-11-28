Минздрав Бурятии прокомментировал скандальное увольнение главврача Центра восточной медицины

Ему пообещали найти новую должность



В Бурятии возник скандал вокруг увольнения главного врача Центра восточной медицины Баира Тугдумова. На минувшей неделе коллектив медучреждения, вступившийся за бывшего главврача, написал обращение на имя главы республики Алексея Цыденова, министра здравоохранения Евгении Лудуповой и председателя медицинской палаты республики Александра Иринчеева. Документ появился в паблике «Весь Улан-Удэ».



«Баир Тугдумов вынужденно покинул свой пост — его уволили без объяснения причин. Заслуженный врач Бурятии, кандидат медицинских наук с чистейшей репутацией, которому только в октябре продлили контракт, и тут такое. В телеграм-каналах появилась инфа, что возможно это связано с предстоящей стройкой нового корпуса Центра восточной медицины. Не желая смириться с несправедливостью в отношении руководителя, в Центре восточной медицины написали письмо в министерство, которое пока отмалчивается. В своём письме коллектив просит вернуть главного врача на место», - говорилось в публикации.



В республиканском минздраве на запрос «Байкал-Daily» сообщили, что об увольнении Баир Тугдумов узнал ещё два года назад - 20 ноября 2021 года. Тогда ему было вручено уведомление о расторжении трудового договора по пункту 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса РФ, с выплатой компенсации за досрочное прекращение трудовых отношений.



- Данное увольнение производится только в отношении руководителей юридических лиц по инициативе уполномоченного органа – учредителя, в том числе с целью ротации управленцев для более эффективного применениях их опыта на новых направлениях. В связи с тем, что главному врачу в день вручения уведомления был открыт лист нетрудоспособности, в настоящее время процедура увольнения приостановлена. После выздоровления мы планируем привлечь Баира Владиславовича к той работе, где его управленческие компетенции будут использованы на благо республики, - сообщили в министерстве здравоохранения Бурятии.



Кто займёт его место, пока неизвестно, поскольку назначение осуществляется на конкурсной основе.





