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Глава Бурятии: Путин поддержал развитие причальной инфраструктуры на Байкале

Глава Бурятии: Путин поддержал развитие причальной инфраструктуры на Байкале
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко

Пока только для круизов

За 2023 год перевозки пассажиров на Байкале выросли на 12% - до 390 тысяч человек. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов. Он процитировал некоторые положения доклада министра транспорта России Виталия Савельева президенту России Владимиру Путину, о которых подробно писал «Байкал-Daily».

Глава Бурятии считает, что для дальнейшего роста перевозок по воде на Байкале есть существенные ограничения – «плохое состояние причальных стенок и их недостаточное количество».

Алексей Цыденов отметил, что благодаря поддержке правительства ведутся дноуглубительные работы.

Министр транспорта Виталий Савельев доложил президенту, что сейчас идёт строительство трех гибридных круизных судов для туров по Байкалу. Каждое судно будет осуществлять не менее 18 круизов в навигацию продолжительностью 6-7 дней.

- И в целях развития круизного судоходства на озере Байкал Республике Бурятия и Иркутской области следует привести соответствующую инфраструктуру в надлежащее состояние, - предложил Савельев.

Президент Владимир Путин инициативу поддержал:

- Что касается Байкала, я вас прошу проработать это с субъектами Федерации и доложить отдельно. Если нужно им помочь, надо тогда поддержать обязательно.

«Развитию круизного туризма на Байкале - быть!» - оптимистично закончил свой пост Алексей Цыденов, который не раз говорил о необходимости федеральной программы по развитию такого вида туризма на озере.

Байкал круизы туризм отдых

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