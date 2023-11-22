Встреча прошла в Бурятии
В Бурятии прошла встреча бурятских таможенников с коллегами из Монголии. Делегацию Бурятской таможни возглавил и.о. начальника таможни Иван Бурлака, монгольскую делегацию - начальник Селенгинского таможенного управления Баттумур Унуболд.
- В ходе встречи обсуждалось развитие инфраструктуры пунктов пропуска, вопросы взаимодействия в целях ускорения перемещения через границу транспортных средств и физических лиц. Таможенники двух стран обменялись информацией о режиме работы пунктов пропуска, обсудили вопросы
своевременного вывоза транспортных средств, зарегистрированных в Монголии и временно ввезённых на территорию Евразийского экономического союза. Кроме того, российские таможенники проинформировали о
правилах ввоза и вывоза товаров физическими лицами, о нормативно-правовых актах, регулирующих нормы перемещения отдельных товаров и наличных денежных средств, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
Стороны довели друг до друга информацию о количестве правонарушений в пунктах пропуска Кяхта – Алтан-Булаг и Наушки – Сухэ-Батор.
Также таможенники договорились оперативно актуализировать информацию при изменении законодательства.
Бурятские таможенники обсудили вопросы сотрудничества с коллегами из Монголии
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