Бурятские таможенники обсудили вопросы сотрудничества с коллегами из Монголии

Власть, Фото: Бурятская таможня

Встреча прошла в Бурятии



В Бурятии прошла встреча бурятских таможенников с коллегами из Монголии. Делегацию Бурятской таможни возглавил и.о. начальника таможни Иван Бурлака, монгольскую делегацию - начальник Селенгинского таможенного управления Баттумур Унуболд.



- В ходе встречи обсуждалось развитие инфраструктуры пунктов пропуска, вопросы взаимодействия в целях ускорения перемещения через границу транспортных средств и физических лиц. Таможенники двух стран обменялись информацией о режиме работы пунктов пропуска, обсудили вопросы

своевременного вывоза транспортных средств, зарегистрированных в Монголии и временно ввезённых на территорию Евразийского экономического союза. Кроме того, российские таможенники проинформировали о

правилах ввоза и вывоза товаров физическими лицами, о нормативно-правовых актах, регулирующих нормы перемещения отдельных товаров и наличных денежных средств, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



Стороны довели друг до друга информацию о количестве правонарушений в пунктах пропуска Кяхта – Алтан-Булаг и Наушки – Сухэ-Батор.



Также таможенники договорились оперативно актуализировать информацию при изменении законодательства.



