Полпред президента в ДФО посещает Забайкалье

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Вице-премьер побывает в Чите и Забайкальске



С 21 по 22 ноября состоится рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в Забайкальский край.



Вице-премьер ознакомится с развитием социальной инфраструктуры города Читы, проверит в Забайкальске реализацию логистических проектов, ход модернизации транспортной и трансграничной инфраструктуры пунктов пропуска.



Также запланировано проведение ряда совещаний, в том числе о реализации инвестиционных проектов; по вопросам развития аэропортов и авиационных перевозок в Забайкальском крае и другие мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

