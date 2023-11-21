Вице-премьер побывает в Чите и Забайкальске
С 21 по 22 ноября состоится рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в Забайкальский край.
Вице-премьер ознакомится с развитием социальной инфраструктуры города Читы, проверит в Забайкальске реализацию логистических проектов, ход модернизации транспортной и трансграничной инфраструктуры пунктов пропуска.
Также запланировано проведение ряда совещаний, в том числе о реализации инвестиционных проектов; по вопросам развития аэропортов и авиационных перевозок в Забайкальском крае и другие мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Полпред президента в ДФО посещает Забайкалье
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 23.11.2023
Как и страна в целом
Делегация Бурятии работала на семинаре в Москве
Она устроила на работу внука-студента и врала, что он работает
Встреча прошла в Бурятии
«У нас такая дальневосточная традиция»
Главным архитектором края стала Виктория Якимова
Правительство утвердило перечень территорий северного завоза для их обеспечения жизненно важными товарами
Должность занял спасатель
Владимир Цырендашиев возглавил поселение Хошун-Узурское
Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Демография»
Вице-премьер побывает в Чите и Забайкальске
Власть, 20.11.2023
Решение оставил без изменения областной суд
Власть, 20.11.2023
Все обследованные деревья оказались непригодными для строительства дома
Власть, 17.11.2023
В Москве собирались региональные советы МО страны
Власть, 17.11.2023
В Бурятии к системе уже подключено более двух тысяч пассажирских транспортных средств