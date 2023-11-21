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Полпред президента в ДФО посещает Забайкалье

Полпред президента в ДФО посещает Забайкалье
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Вице-премьер побывает в Чите и Забайкальске

С 21 по 22 ноября состоится рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в Забайкальский край.

Вице-премьер ознакомится с развитием социальной инфраструктуры города Читы, проверит в Забайкальске реализацию логистических проектов, ход модернизации транспортной и трансграничной инфраструктуры пунктов пропуска.

Также запланировано проведение ряда совещаний, в том числе о реализации инвестиционных проектов; по вопросам развития аэропортов и авиационных перевозок в Забайкальском крае и другие мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Забайкальский край ДФО

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