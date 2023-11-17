17 ноября

16 ноября

Популярное

Глава Бурятии и гендиректор АО «ГЛОНАСС» подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Бурятии и гендиректор АО «ГЛОНАСС» подписали соглашение о сотрудничестве
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии к системе уже подключено более двух тысяч пассажирских транспортных средств

Глава Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровизации и повышения безопасности транспорта. Подписание состоялось на международном форуме-выставке «Транспорт России» в Москве.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, соглашение будет способствовать расширению полезных сервисов на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» в Бурятии. «ЭРА-ГЛОНАСС» в республике ведёт мониторинг общественного транспорта. Данные мониторинга передаются в Ространснадзор, а на региональном уровне они помогают совершенствовать онлайн-сервисы для повышения удобства пассажиров.

В Бурятии к системе уже подключено более двух тысяч пассажирских транспортных средств. Помимо этого, создан сервис авиационного мониторинга, открывающий небо гражданским беспилотным воздушным судам за счёт соблюдения прозрачности полётов и подтверждения выполненных маршрутов.

– В Бурятии технологии «ГЛОНАСС» широко используются в сфере регулярных пассажирских перевозок, – отметил Алексей Цыденов. – В режиме реального времени идёт мониторинг движения общественного транспорта, чтобы наши жители могли видеть, скоро ли приедет их автобус. Есть перспективы расширения использования технологии – не только в транспорте, дорожном и жилищно-коммунальном хозяйстве, но и телемедицине, для беспилотников и других значимых направлений.

Гендиректор компании подчеркнул, что Бурятия – один из регионов-лидеров по цифровой трансформации транспортного комплекса.

– Следующим шагом нашего сотрудничества в части цифровизации общественного и коммунального транспорта может стать внедрение «Диспетчеризации ЭРА» – системы планирования, непрерывного контроля и централизованного управления городскими и межмуниципальными перевозками в режиме реального времени. Уверен, наша совместная работа позволит создать новые и масштабировать существующие сервисы для повышения безопасности и комфорта жителей Бурятии, – заявил Алексей Райкевич.
глава Бурятии Алексей Цыденов навигация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Бурятии и гендиректор АО «ГЛОНАСС» подписали соглашение о сотрудничестве
Глава Бурятии и гендиректор АО «ГЛОНАСС» подписали соглашение о сотрудничестве
Власть, 17.11.2023
В Бурятии к системе уже подключено более двух тысяч пассажирских транспортных средств
На севере Бурятии выбрали председателя обновлённого горсовета
На севере Бурятии выбрали председателя обновлённого горсовета
Власть, 17.11.2023
Депутаты в Северобайкальске собрались на свою первую сессию
Улан-удэнцы обратились к председателю Горсовета с личными вопросами
Улан-удэнцы обратились к председателю Горсовета с личными вопросами
Власть, 17.11.2023
Чаще всего на приём к Чимиту Бальжинимаеву приходят с вопросами, касающимися жилищно-коммунального комплекса
С 2017 года в Бурятии построена 31 школа и ликвидирована третья смена
С 2017 года в Бурятии построена 31 школа и ликвидирована третья смена
Власть, 17.11.2023
В республике продолжается строительство ещё 9 школ
«Переломить ход истории»: Вадим Бредний поддержал обращение к Минприроды России о бакланах
«Переломить ход истории»: Вадим Бредний поддержал обращение к Минприроды России о бакланах
Власть, 17.11.2023
В республике хотят снять запрет на уничтожение гнёзд этих птиц
В Иркутской области появится первый муниципальный округ
В Иркутской области появится первый муниципальный округ
Власть, 16.11.2023
Его создадут на территории Чунского района
Депутаты горсовета Улан-Удэ встретились с жителями СНТ «Цагатуй»
Депутаты горсовета Улан-Удэ встретились с жителями СНТ «Цагатуй»
Власть, 16.11.2023
Им предстоит детально разобраться в вопросе с узаконением земель
Власти Улан-Удэ подписали договор с застройщиком центра города
Власти Улан-Удэ подписали договор с застройщиком центра города
Власть, 16.11.2023
Горожанам обещают, что вместе с жилыми домами будут возводить социальные объекты
В Бурятии ушедшему в депутаты Мордовскому дали ещё одну должность
В Бурятии ушедшему в депутаты Мордовскому дали ещё одну должность
Власть, 16.11.2023
Он стал представителем Народного Хурала в Совете муниципальных образований
В Бурятии переназначили замглавы Счётной палаты
В Бурятии переназначили замглавы Счётной палаты
Власть, 16.11.2023
Его утвердили тайным голосованием
В Бурятии лжеминистр спорта «лишил премии» сотрудника
В Бурятии лжеминистр спорта «лишил премии» сотрудника
Власть, 16.11.2023
Мошенники создали фейковый аккаунт ещё одного бурятского министра

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^