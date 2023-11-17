Глава Бурятии и гендиректор АО «ГЛОНАСС» подписали соглашение о сотрудничестве

В Бурятии к системе уже подключено более двух тысяч пассажирских транспортных средств



Глава Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровизации и повышения безопасности транспорта. Подписание состоялось на международном форуме-выставке «Транспорт России» в Москве.



Как сообщили в пресс-службе правительства республики, соглашение будет способствовать расширению полезных сервисов на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» в Бурятии. «ЭРА-ГЛОНАСС» в республике ведёт мониторинг общественного транспорта. Данные мониторинга передаются в Ространснадзор, а на региональном уровне они помогают совершенствовать онлайн-сервисы для повышения удобства пассажиров.



В Бурятии к системе уже подключено более двух тысяч пассажирских транспортных средств. Помимо этого, создан сервис авиационного мониторинга, открывающий небо гражданским беспилотным воздушным судам за счёт соблюдения прозрачности полётов и подтверждения выполненных маршрутов.



– В Бурятии технологии «ГЛОНАСС» широко используются в сфере регулярных пассажирских перевозок, – отметил Алексей Цыденов. – В режиме реального времени идёт мониторинг движения общественного транспорта, чтобы наши жители могли видеть, скоро ли приедет их автобус. Есть перспективы расширения использования технологии – не только в транспорте, дорожном и жилищно-коммунальном хозяйстве, но и телемедицине, для беспилотников и других значимых направлений.



Гендиректор компании подчеркнул, что Бурятия – один из регионов-лидеров по цифровой трансформации транспортного комплекса.



– Следующим шагом нашего сотрудничества в части цифровизации общественного и коммунального транспорта может стать внедрение «Диспетчеризации ЭРА» – системы планирования, непрерывного контроля и централизованного управления городскими и межмуниципальными перевозками в режиме реального времени. Уверен, наша совместная работа позволит создать новые и масштабировать существующие сервисы для повышения безопасности и комфорта жителей Бурятии, – заявил Алексей Райкевич.

