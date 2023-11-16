16 ноября

15 ноября

Популярное

Власти Улан-Удэ подписали договор с застройщиком центра города

Власти Улан-Удэ подписали договор с застройщиком центра города
Власть,  Фото:телеграм-канал мэра
Горожанам обещают, что вместе с жилыми домами будут возводить социальные объекты

Мэрия Улан-Удэ, правительство Бурятии и компания «ПИК Байкала», которая займётся застройкой исторического центра города, подписали договор.

- Подписали со стороны города договор с правительством Бурятии и компанией «ПИК Байкала». Будем комплексно развивать территорию центра города — от улицы Профсоюзная до улицы Кузнечная и вдоль Смолина. Что это означает? В течение 10 лет построим современный жилой квартал в самом центре Улан-Удэ, где сейчас в основном ветхие постройки. На месте старых домов построят почти 200 тыс кв метров современного жилья, - написал в своём Telegram-канале мэр Игорь Шутенков.

Он подчеркнул, что застройщик должен развивать территорию комплексно. То есть рядом с новыми жилыми дома возводить социальные объекты – школу, поликлинику, современные детские игровые комплексы и др. «Обязательно озеленение», - подчеркнул мэр.

- Проекты планировки территорий согласуют с жителями. А потом уже приступят к расселению горожан и сносу объектов. Взамен старых квартир жители смогут на выбор либо получить выплаты, либо новое жилье такой же площади, либо доплатив, квартиры побольше, - пояснил Игорь Шутенков.

Проект комплексного развития территории входит в мастер-план развития Улан-Удэнской агломерации, который был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным.

администрацияУУ строительство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области появится первый муниципальный округ
В Иркутской области появится первый муниципальный округ
Власть, 16.11.2023
Его создадут на территории Чунского района
Депутаты горсовета Улан-Удэ встретились с жителями СНТ «Цагатуй»
Депутаты горсовета Улан-Удэ встретились с жителями СНТ «Цагатуй»
Власть, 16.11.2023
Им предстоит детально разобраться в вопросе с узаконением земель
Власти Улан-Удэ подписали договор с застройщиком центра города
Власти Улан-Удэ подписали договор с застройщиком центра города
Власть, 16.11.2023
Горожанам обещают, что вместе с жилыми домами будут возводить социальные объекты
В Бурятии переназначили замглавы Счётной палаты
В Бурятии переназначили замглавы Счётной палаты
Власть, 16.11.2023
Его утвердили тайным голосованием
В Бурятии лжеминистр спорта «лишил премии» сотрудника
В Бурятии лжеминистр спорта «лишил премии» сотрудника
Власть, 16.11.2023
Мошенники создали фейковый аккаунт ещё одного бурятского министра
Глава Бурятии: «Благодаря президенту мы преобразим центр Улан-Удэ»
Глава Бурятии: «Благодаря президенту мы преобразим центр Улан-Удэ»
Власть, 16.11.2023
В республике реализуют самый большой проект в истории региона
Главу Бурятии наградили за вклад в изобразительное искусство России
Главу Бурятии наградили за вклад в изобразительное искусство России
Власть, 16.11.2023
Алексей Цыденов получил памятную медаль в Москве
В Народном Хурале призвали отложить повышение цен на проезд в Улан-Удэ
В Народном Хурале призвали отложить повышение цен на проезд в Улан-Удэ
Власть, 16.11.2023
С этим вопросом предложили повременить до следующего года
В федеральный бюджет заложили допсредства на развитие села
В федеральный бюджет заложили допсредства на развитие села
Власть, 16.11.2023
Во втором чтении был принят федеральный бюджет на 2024 год
В Кремле состоялся концерт в честь 370-летия присоединения Забайкалья
В Кремле состоялся концерт в честь 370-летия присоединения Забайкалья
Власть, 15.11.2023
Поздравить с памятной датой пришёл глава Бурятии
После личного приёма заместителя Генпрокурора восстановлены права заявителей из Бурятии
После личного приёма заместителя Генпрокурора восстановлены права заявителей из Бурятии
Власть, 15.11.2023
Жители обратились с жалобами на нарушение социальных и жилищных прав
Пригородное село в Бурятии поставило антирекорд по явке на выборы
Пригородное село в Бурятии поставило антирекорд по явке на выборы
Общество, 15.11.2023
Из 6 с лишним тысяч человек там проголосовали всего 172

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^