Горожанам обещают, что вместе с жилыми домами будут возводить социальные объекты
Мэрия Улан-Удэ, правительство Бурятии и компания «ПИК Байкала», которая займётся застройкой исторического центра города, подписали договор.
- Подписали со стороны города договор с правительством Бурятии и компанией «ПИК Байкала». Будем комплексно развивать территорию центра города — от улицы Профсоюзная до улицы Кузнечная и вдоль Смолина. Что это означает? В течение 10 лет построим современный жилой квартал в самом центре Улан-Удэ, где сейчас в основном ветхие постройки. На месте старых домов построят почти 200 тыс кв метров современного жилья, - написал в своём Telegram-канале мэр Игорь Шутенков.
Он подчеркнул, что застройщик должен развивать территорию комплексно. То есть рядом с новыми жилыми дома возводить социальные объекты – школу, поликлинику, современные детские игровые комплексы и др. «Обязательно озеленение», - подчеркнул мэр.
- Проекты планировки территорий согласуют с жителями. А потом уже приступят к расселению горожан и сносу объектов. Взамен старых квартир жители смогут на выбор либо получить выплаты, либо новое жилье такой же площади, либо доплатив, квартиры побольше, - пояснил Игорь Шутенков.
Проект комплексного развития территории входит в мастер-план развития Улан-Удэнской агломерации, который был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным.
Власти Улан-Удэ подписали договор с застройщиком центра города
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его создадут на территории Чунского района
Им предстоит детально разобраться в вопросе с узаконением земель
Горожанам обещают, что вместе с жилыми домами будут возводить социальные объекты
Он обвиняется во взяточничестве
Его утвердили тайным голосованием
Мошенники создали фейковый аккаунт ещё одного бурятского министра
Их призвали заняться реальными делами
В республике реализуют самый большой проект в истории региона
Алексей Цыденов получил памятную медаль в Москве
С этим вопросом предложили повременить до следующего года
Во втором чтении был принят федеральный бюджет на 2024 год
Поздравить с памятной датой пришёл глава Бурятии
Жители обратились с жалобами на нарушение социальных и жилищных прав
Глава района получил предостережение
Общество, 15.11.2023
Из 6 с лишним тысяч человек там проголосовали всего 172