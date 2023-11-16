В Иркутской области появится первый муниципальный округ

Его создадут на территории Чунского района
15 ноября в Иркутской области на сессии местного законодательного собрания принято решение о преобразовании муниципальных образований Чунского района. С 1 января 2024 года эта территория станет первым в истории региона муниципальным округом.
Сейчас на территории Чунского района образованы восемь сельских поселений: Балтуринское, Бунбуйское, Веселовское, Каменское, Мухинское, Новочунское, Таргизское, Червянское, а также три городских: Лесогорское, Октябрьское, Чунское. Принятый закон предусматривает объединение всех поселений с районом и создание муниципального округа с административным центром в рабочем посёлке Чунский.
Органы местного самоуправления преобразуемых муниципальных образований продолжат решать вопросы местного значения до формирования органов власти Чунского муниципального округа – в 2024 году пройдут выборы мэра и думы округа.
В течение переходного периода правительством Иркутской области территории будет оказываться поддержка. Кроме того, в течение следующего года будет формироваться нормативно-правовая база, которая должна стать основой для социально-экономического развития муниципальных округов.
Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, инициатива о преобразовании была оформлена решением Чунской районной думы в апреле 2023 года. Во всех поселениях и районе прошли публичные слушания, жители высказались за объединение. Затем мэр Чунского района вышел с инициативой в региональный парламент.
- Создание муниципального округа, учитывая высокую дотационность поселений и применяемую практику предоставления субсидий из регионального бюджета, а также практику передачи поселениями своих полномочий на районный уровень, позволит повысить эффективность органов местного самоуправления, укрепить финансовую основу их деятельности посредством объединения имеющихся ресурсов в целях эффективного развития территории, - отметил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.
В Иркутской области появится первый муниципальный округ
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