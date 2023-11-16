В Народном Хурале призвали отложить повышение цен на проезд в Улан-Удэ



Неделю назад Неделю назад стало известно , что скоро проезд в общественном транспорте в столице Бурятии может ощутимо подорожать. Его предложили увеличить на три рубля – то есть вместо нынешних 30-ти пассажирам придётся отдавать 33 за поездки в автобусах и маршрутках и 28 вместо 25-ти – в трамваях. Соответствующие проекты решения улан-удэнского горсовета разместили на официальном сайте органов местного самоуправления.



Если повышение тарифов одобрят, то они вступят в силу уже с нового года. Сначала изменение цены на проезд рассмотрит специальная комиссия. На заседании перевозчики должны защитить и обосновать тариф. После материалы направят в профильные комитеты горсовета. Утвердят новые расценки на декабрьской сессии.



Тем временем в Народном Хурале предложили повременить с этим вопросом. На очередной сессии республиканского парламента, которая проходит 16 ноября, представитель КПРФ Тимур Нимаев призвал коллег по депутатскому корпусу не оставаться в стороне.



По его словам, муниципальный транспорт сегодня осуществляет лишь 15% перевозок, остальные 85% приходятся на частный.



- С 2021 года мэрия взяла активный курс на повышение стоимости проезда. Тарифы не увеличивали с 2016-го по 2020-ый, – заявил Нимаев. – В 2021-ом его подняли на 4 рубля в автобусах и на 3 – в трамваях. В 2022-ом – на 1 и 2 рубля. В итоге оба вида транспорта дорожают на 5 рублей. За три года – в полтора раза. Задайтесь вопросом – увеличат ли реальные доходы людей в полтора раза? В Бурятии по-прежнему один из самых высоких показателей бедности – около 20%.







Коммунист предложил создать специальную межведомственную группу по решению вопроса и отложить его рассмотрение на 2024 год, а с 1 января стоимость проезда не увеличивать. По мнению парламентария, нужно заняться развитием муниципального транспорта – причём не только автобусов, но и трамваев. К примеру – проложить трамвайные пути в отдалённые микрорайоны.

- Это поможет решить проблему качественного оказания услуг по перевозке пассажиров, – отметил Тимур Нимаев.